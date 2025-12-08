Курс валют на 8 грудня: гривня дорожчає до долара та євро

$42.180.00
49.230.00
ukenru
7 грудня, 17:16 • 14641 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 26307 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 24523 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 29396 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 53648 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 63409 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 67525 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 59145 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 61527 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 57540 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.5м/с
92%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Син Трампа: батько може вийти з переговорів щодо України, якщо мирні спроби проваляться7 грудня, 20:25 • 5230 перегляди
Угорщина та Словаччина оскаржать у Європейському суді план ЄС щодо заборони російських газу та нафти7 грудня, 21:16 • 3986 перегляди
Врятувати Україну від путіна і Трампа може тільки Європа - The Guardian7 грудня, 23:00 • 13505 перегляди
Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"02:06 • 10069 перегляди
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні04:16 • 8764 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 55051 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 64532 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 76195 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 97512 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 84172 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Франція
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 43715 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 54172 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 55256 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 69287 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 66766 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The Guardian
Опалення

Курс валют на 8 грудня: гривня дорожчає до долара та євро

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 8 грудня на рівні 42,06 гривні, що на 12 копійок менше, ніж у п'ятницю. Курс євро також знизився до 49,00 гривні, а злотого - до 11,58 гривні.

Курс валют на 8 грудня: гривня дорожчає до долара та євро

Станом на понеділок, 8 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,06 гривні за один долар. Офіційний курс у п'ятницю становив 42,18 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,00. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,0567 грн (-12 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,9961 грн (-23 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5763 грн. (-5 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

  • у банках долар торгується за курсом 41,86-42,35 грн, євро за 48,85-49,37 грн, злотий за 11,35 -11,95 грн;
    • на міжбанку курси становлять 41,98-42,02 грн/дол. та 48,91-48,94 грн/євро.

      Нагадаємо

      Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.

      Понад 2,2 млн українців отримають "зимову тисячу" у нових хвилях виплат04.12.25, 00:22 • 4978 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий
      Національний банк України
      Україна