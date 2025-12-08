Курс валют на 8 грудня: гривня дорожчає до долара та євро

Станом на понеділок, 8 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,06 гривні за один долар. Офіційний курс у п'ятницю становив 42,18 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,00. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,0567 грн (-12 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,9961 грн (-23 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5763 грн. (-5 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

у банках долар торгується за курсом 41,86-42,35 грн, євро за 48,85-49,37 грн, злотий за 11,35 -11,95 грн;

на міжбанку курси становлять 41,98-42,02 грн/дол. та 48,91-48,94 грн/євро.

Нагадаємо

Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.

