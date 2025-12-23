Курс валют от НБУ: доллар теряет позиции
Киев • УНН
На 23 декабря НБУ установил официальный курс доллара на уровне 42,15 гривны, что на 10 копеек меньше, чем в понедельник. Курс евро составляет 49,49 гривны, а злотого – 11,7499 гривны.
По состоянию на вторник, 23 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,15 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 42,25 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,49. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 42,1482 грн (-10 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,4904 грн (+2 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7499 грн. (0 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,00-42,45 грн, евро по 49,20-49,83 грн, злотый по 11,50 -12,10 грн;
- на межбанке курсы составляют 42,01-42,04 грн/долл. и 49,42-49,45 грн/евро.
Напомним
Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.
Более 2,2 млн украинцев получат "зимнюю тысячу" в новых волнах выплат04.12.25, 00:22 • 5095 просмотров