Курс валют от НБУ: доллар теряет позиции

22 декабря, 19:00 • 13011 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 26385 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 39939 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 29408 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 27967 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 25990 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 24032 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 21227 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 18435 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 14026 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты превратили театр в Мариуполе в объект пропаганды - ЦПД00:01 • 6718 просмотра
Активность вражеских дронов изменила маршруты ряда пассажирских поездов в Украине: Укрзализныця назвала рейсы00:39 • 7908 просмотра
"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"02:14 • 8474 просмотра
В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали деталиPhoto02:50 • 6592 просмотра
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News04:02 • 6358 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 39950 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 38546 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 68300 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 90208 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 125131 просмотра
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 12420 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 15260 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 37812 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 35161 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 36919 просмотра
Курс валют от НБУ: доллар теряет позиции

Киев • УНН

 • 4 просмотра

На 23 декабря НБУ установил официальный курс доллара на уровне 42,15 гривны, что на 10 копеек меньше, чем в понедельник. Курс евро составляет 49,49 гривны, а злотого – 11,7499 гривны.

Курс валют от НБУ: доллар теряет позиции

По состоянию на вторник, 23 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,15 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 42,25 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,49. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,1482 грн (-10 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,4904 грн (+2 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7499 грн. (0 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,00-42,45 грн, евро по 49,20-49,83 грн, злотый по 11,50 -12,10 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,01-42,04 грн/долл. и 49,42-49,45 грн/евро.

      Напомним

      Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.

      Более 2,2 млн украинцев получат "зимнюю тысячу" в новых волнах выплат04.12.25, 00:22 • 5095 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый
      Национальный банк Украины
      Украина