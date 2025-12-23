Курс валют від НБУ: долар втрачає позиції
Київ • УНН
На 23 грудня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 42,15 гривні, що на 10 копійок менше, ніж у понеділок. Курс євро становить 49,49 гривні, а злотого – 11,7499 гривні.
Станом на вівторок, 23 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,15 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 42,25 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,49. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,1482 грн (-10 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,4904 грн (+2 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7499 грн. (0 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:
- у банках долар торгується за курсом 42,00-42,45 грн, євро за 49,20-49,83 грн, злотий за 11,50 -12,10 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,01-42,04 грн/дол. та 49,42-49,45 грн/євро.
Нагадаємо
Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.
