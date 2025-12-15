Доллар и евро теряют позиции: НБУ установил курс на 15 декабря

$42.270.00
14 декабря, 21:34 • 11740 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 20400 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 19200 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 29119 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 35365 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 49903 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 75263 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 51342 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 47574 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 39179 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
Зеленский поздравил еврейские общины и иудеев с Ханукой14 декабря, 21:55
Во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из УкраиныPhoto14 декабря, 22:08
Разбирают за считанные часы: на временно оккупированной Донетчине заканчивается резервная вода00:22
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности03:20
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto05:02
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы

Эксклюзив

12 декабря, 13:07
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 91870 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Виктор Орбан
Украина
Соединённые Штаты
Австралия
Берлин
Германия
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55
Доллар и евро теряют позиции: НБУ установил курс на 15 декабря

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 15 декабря: доллар подешевел на 8 копеек, евро – на 5 копеек, а польский злотый остался без изменений. Официальный курс доллара составляет 42,1936 грн, евро – 49,4678 грн, а злотого – 11,7143 грн.

Доллар и евро теряют позиции: НБУ установил курс на 15 декабря

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 15 декабря. Доллар потерял еще 8 коп. Евро потеряло 5 коп. Польский злотый остался без изменений. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,1936 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,4678 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7143 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,00-42,46 грн, евро по 49,30-49,91 грн, злотый по 11,45 -12,05 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,19-42,21 грн/долл. и 49,55-49,55 грн/евро.

      Напомним

      Акции высокотехнологичных компаний, криптоактивы и золото - остаются востребованными у инвесторов. Появляются и новые возможности для вложений - некоторые из них доступны и украинцам.

      "Зимнюю тысячу" теперь можно тратить на продукты: как это работает11.12.25, 10:50

      Вита Зеленецкая

      Финансы
      Злотый
      Золото
      Евро
      Доллар США
      Национальный банк Украины