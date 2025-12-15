Доллар и евро теряют позиции: НБУ установил курс на 15 декабря
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 15 декабря: доллар подешевел на 8 копеек, евро – на 5 копеек, а польский злотый остался без изменений. Официальный курс доллара составляет 42,1936 грн, евро – 49,4678 грн, а злотого – 11,7143 грн.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 15 декабря. Доллар потерял еще 8 коп. Евро потеряло 5 коп. Польский злотый остался без изменений. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 42,1936 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,4678 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7143 грн. за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,00-42,46 грн, евро по 49,30-49,91 грн, злотый по 11,45 -12,05 грн;
- на межбанке курсы составляют 42,19-42,21 грн/долл. и 49,55-49,55 грн/евро.
Напомним
Акции высокотехнологичных компаний, криптоактивы и золото - остаются востребованными у инвесторов. Появляются и новые возможности для вложений - некоторые из них доступны и украинцам.
"Зимнюю тысячу" теперь можно тратить на продукты: как это работает11.12.25, 10:50 • 2821 просмотр