Куди інвестувати у 2026 році: світові тенденції та українські реалії

Світ дедалі швидше змінюється, не виняток і фінансово-інвестиційний сектор: зʼявляються нові інструменти - криптовалюти та акції техкомпаній, разом з тим і традиційні активи – золото, нерухомість – залишаються затребуваними у інвесторів. УНН вирішив розібратися у світових тенденціях інвестування та можливостях для українців на 2026 рік.

Інвестиції у 2026 році: між фіксованим доходом та високими ризиками

За оцінками аналітиків таких провідних консалтингових компаній як Morgan Stanley та Goldman Sachs, на світовому інвестиційному ринку продовжує зростати інтерес до альтернативних активів (криптовалюти, блокчейн-технології), водночас, прагнучи диверсифікувати інвестиційні портфелі та шукаючи більшої передбачуваності, гравці не забувають і про традиційні активи. Але і тут відбуваються зміни: інвестори все частіше надають перевагу акціям компаній, що працюють у сфері АІ, кібербезпеки, хмарних технологій, зеленій енергетиці. Серед критеріїв добору не лише прогресивність та інноваційність компанії, але і дотримання нею принципів сталого розвитку та етичних норм. Серед традиційних активів популярним залишатиметься і золото: за прогнозами JP Morgan Private Bank вартість дорогоцінного металу наступного року може перетнути відмітку в $5000 за унцію.

Куди інвестувати українцям

Попри війну та складні економічні умови для українців відкривається все більше можливостей розміщення капіталу: ринок інвестицій вже перестав обмежуватися нерухомістю та банківськими депозитами. З’явилася можливість купувати акції великих міжнародних корпорацій, вкладатися в ОВДП, криптовалюти та блокчейн.

За результатами дослідження Ipsos та WhiteBIT, для захисту заощаджень від інфляції фінансово-активні українці обирають іноземну валюту та нерухомість. Але для примноження коштів частіше розглядають криптовалюту, цінні папери приватних компаній, власну справу або комерційну нерухомість.



Криптодепозит

Криптодепозит* — це сучасний спосіб отримувати пасивний дохід в цифрових активах. Ідея криптодепозиту проста: ви купуєте на біржі цифровий актив, передаєте його біржі на певний термін для зберігання, після чого отримуєте обумовлену винагороду, розмір якої залежить від активу та періоду зберігання.

Навіть якщо ви інвестор-початківець чи побоюєтесь вкладатися у криптоактиви через їхню значну волатильність – цей інструмент стане гарним рішенням. Ви можете обрати стабільну монету, наприклад, USDT вартість якої прив’язана до долара: 1 USDT дорівнює $1 і має найменші відхилення від цієї ціни.

В Україні такий продукт пропонує кріптобіржа WhiteBIT, найбільша європейська біржа за трафіком, що має українське коріння. Одна з головних переваг такого інструменту для інвестиції: висока відсоткова ставка, надто у порівнянні з іншими інвестиційними інструментами. Річний криптодепозит відкритий у USDT має прибутковість до 18,64% річних.

Криптодепозит можна відкрити у різній цифровій валюті та обрати гнучкий або фіксований план – від цього буде залежати відсоток нарахування за депозитом.

ОВДП

Одним з найбільш стабільних та передбачуваних фінансових інструментів для українського інвестора є облігації внутрішньої державної позики. Найбільш затребуваними серед облігацій є доларові ОВДП з розміщенням на 1,5 року з дохідністю 3,98% річних.

ОВДП забезпечують гарантовану державою дохідність та не оподатковуються, що робить їх базовим рішенням для формування консервативної частини інвестиційного портфеля.

Придбати ОВДП можна через застосунок "Дія" або через онлайн-банкінги.

Нерухомість

Колись чи не найпопулярніший серед українців спосіб збереження та примноження капіталу – вкладення у придбання нерухомості – з початком повномасштабного вторгнення дещо втрати свої позиції. Однак сегмент інвестиційної нерухомості розвивається: українцям, які мають достатньо фінансових можливостей, пропонують вкладатися в апартаменти та готелі. Тут мова не лише про прибуток від здачі об'єкта, мова також іде про очікуване зростання його вартості. Переважна більшість такої нерухомості зосереджена на заході країни. Але звісно тут є ризики: від можливого "замороження" будівництва до прильоту.

Якщо ж маєте достатньо коштів, то одним з варіантів інвестування може стати придбання нерухомості за кордоном. Але така інвестиція потребує ретельного вивчення ринків інших країн і не гарантує високої капіталізації активу.

Золото

Золото зберігає популярність і на міжнародному ринку інвестицій. Це актив вартість якого залишається стабільною у довгостроковій перспективі. За останні роки ціна на золото демонструвала позитивну динаміку. За прогнозами міжнародних експертів ця тенденція зберігатиметься і у 2026 році.

Золото можна придбати у банку у вигляді зливків або монет, крім того, у сучасному цифровому світі існують активи прив’язані до вартості золота та золоті ETF (це акції підтверджені золотим запасом і в які можна інвестувати навіть за наявності невеликого капіталу).

Акції міжнародних корпорацій

Українці все активніше стають учасниками міжнародних фондових ринків через брокерські компанії, що надають відповідні послуги. Популярними тут залишатимуться ETF-фонди, які дозволяють придбати готовий портфель диверсифікованих активів, акції компаній технологічного сектору (у першу чергу АІ), відновлювана енергетика, а також технології у медичній сфері.

Але цей варіант варто розглядати як частину диверсифікованого портфеля, адже прибутковість залежить від валютних коливань та має відносно високу волатильність. Та інтерес до цього інструменту зростатиме, адже такі інвестиції можуть мати довгострокову перспективу.

Ризикуй з розумом

Ви можете тримати гроші "під матрацом" або ж покласти їх на банківський депозит, купити долари чи скористатися страхуванням з інвестиційною складовою. А можете спробувати інвестувати, як це роблять профі, використовуючи сучасні інструменти по типу криптодепозиту, ОВДП чи акцій. Головне ризикуйте з розумом: якщо маєте достатній капітал – диверсифікуйте активи, а якщо заощадження невеликі – обирайте активи з мінімальним входом і максимально гарантованою дохідністю.

*Криптовалюти та пов’язані продукти є високоризиковими активами. Ринок криптовалюти волатильний. Річна прибутковість, зазначена у прикладі, не є гарантованою і може змінюватися залежно від ринкових умов, обраного активу тощо. Перед прийняттям інвестиційного рішення радимо самостійно оцінити ризики.

**Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною, фінансовою чи юридичною консультацією чи порадою.