Куда инвестировать в 2026 году: мировые тенденции и украинские реалии

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Акции высокотехнологичных компаний, криптоактивы и золото – остаются востребованными у инвесторов. Появляются и новые возможности для вложений – некоторые из них доступны и украинцам.

Куда инвестировать в 2026 году: мировые тенденции и украинские реалии

Мир меняется все быстрее, и финансово-инвестиционный сектор не исключение: появляются новые инструменты – криптовалюты и акции техкомпаний, вместе с тем и традиционные активы – золото, недвижимость – остаются востребованными у инвесторов. УНН решил разобраться в мировых тенденциях инвестирования и возможностях для украинцев на 2026 год.

Инвестиции в 2026 году: между фиксированным доходом и высокими рисками 

По оценкам аналитиков таких ведущих консалтинговых компаний как Morgan Stanley и Goldman Sachs, на мировом инвестиционном рынке продолжает расти интерес к альтернативным активам (криптовалюты, блокчейн-технологии), в то же время, стремясь диверсифицировать инвестиционные портфели и ища большей предсказуемости, игроки не забывают и о традиционных активах. Но и здесь происходят изменения: инвесторы все чаще отдают предпочтение акциям компаний, работающих в сфере ИИ, кибербезопасности, облачных технологий, зеленой энергетике. Среди критериев отбора не только прогрессивность и инновационность компании, но и соблюдение ею принципов устойчивого развития и этических норм. Среди традиционных активов популярным будет оставаться и золото: по прогнозам JP Morgan Private Bank стоимость драгоценного металла в следующем году может пересечь отметку в $5000 за унцию.

Куда инвестировать украинцам 

Несмотря на войну и сложные экономические условия для украинцев открывается все больше возможностей размещения капитала: рынок инвестиций уже перестал ограничиваться недвижимостью и банковскими депозитами. Появилась возможность покупать акции крупных международных корпораций, вкладываться в ОВГЗ, криптовалюты и блокчейн. 

По результатам исследования Ipsos и WhiteBIT, для защиты сбережений от инфляции финансово-активные украинцы выбирают иностранную валюту и недвижимость. Но для приумножения средств чаще рассматривают криптовалюту, ценные бумаги частных компаний, собственное дело или коммерческую недвижимость.

Криптодепозит 

Криптодепозит* — это современный способ получать пассивный доход в цифровых активах. Идея криптодепозита проста: вы покупаете на бирже цифровой актив, передаете его бирже на определенный срок для хранения, после чего получаете оговоренное вознаграждение, размер которого зависит от актива и периода хранения.

Даже если вы инвестор-новичок или опасаетесь вкладываться в криптоактивы из-за их значительной волатильности – этот инструмент станет хорошим решением. Вы можете выбрать стабильную монету, например, USDT, стоимость которой привязана к доллару: 1 USDT равен $1 и имеет наименьшие отклонения от этой цены.

В Украине такой продукт предлагает криптобиржа WhiteBIT, крупнейшая европейская биржа по трафику, имеющая украинские корни.  Одно из главных преимуществ такого инструмента для инвестиции: высокая процентная ставка, особенно по сравнению с другими инвестиционными инструментами. Годовой криптодепозит, открытый в USDT, имеет доходность до 18,64% годовых.

Криптодепозит можно открыть в различной цифровой валюте и выбрать гибкий или фиксированный план – от этого будет зависеть процент начисления по депозиту.

ОВГЗ

Одним из наиболее стабильных и предсказуемых финансовых инструментов для украинского инвестора являются облигации внутреннего государственного займа. Наиболее востребованными среди облигаций являются долларовые ОВГЗ с размещением на 1,5 года с доходностью 3,98% годовых.

ОВГЗ обеспечивают гарантированную государством доходность и не облагаются налогом, что делает их базовым решением для формирования консервативной части инвестиционного портфеля.

Приобрести ОВГЗ можно через приложение "Дія" или через онлайн-банкинги.

Недвижимость 

Когда-то едва ли не самый популярный среди украинцев способ сохранения и приумножения капитала – вложения в приобретение недвижимости – с началом полномасштабного вторжения несколько утратил свои позиции. Однако сегмент инвестиционной недвижимости развивается: украинцам, имеющим достаточно финансовых возможностей, предлагают вкладываться в апартаменты и отели. Здесь речь не только о прибыли от сдачи объекта, речь также идет об ожидаемом росте его стоимости. Подавляющее большинство такой недвижимости сосредоточено на западе страны. Но, конечно, здесь есть риски: от возможного "замораживания" строительства до прилета. 

Если же у вас достаточно средств, то одним из вариантов инвестирования может стать приобретение недвижимости за границей. Но такая инвестиция требует тщательного изучения рынков других стран и не гарантирует высокой капитализации актива. 

Золото

Золото сохраняет популярность и на международном рынке инвестиций. Это актив, стоимость которого остается стабильной в долгосрочной перспективе. За последние годы цена на золото демонстрировала положительную динамику. По прогнозам международных экспертов, эта тенденция сохранится и в 2026 году.

Золото можно приобрести в банке в виде слитков или монет, кроме того, в современном цифровом мире существуют активы, привязанные к стоимости золота, и золотые ETF (это акции, подтвержденные золотым запасом, и в которые можно инвестировать даже при наличии небольшого капитала).

Акции международных корпораций 

Украинцы все активнее становятся участниками международных фондовых рынков через брокерские компании, предоставляющие соответствующие услуги. Популярными здесь будут оставаться ETF-фонды, которые позволяют приобрести готовый портфель диверсифицированных активов, акции компаний технологического сектора (в первую очередь ИИ), возобновляемая энергетика, а также технологии в медицинской сфере.

Но этот вариант стоит рассматривать как часть диверсифицированного портфеля, ведь доходность зависит от валютных колебаний и имеет относительно высокую волатильность. И интерес к этому инструменту будет расти, ведь такие инвестиции могут иметь долгосрочную перспективу.

Рискуй с умом 

Вы можете держать деньги "под матрасом" или же положить их на банковский депозит, купить доллары или воспользоваться страхованием с инвестиционной составляющей. А можете попробовать инвестировать, как это делают профи, используя современные инструменты по типу криптодепозита, ОВГЗ или акций. Главное рискуйте с умом: если у вас достаточный капитал – диверсифицируйте активы, а если сбережения небольшие – выбирайте активы с минимальным входом и максимально гарантированной доходностью. 

*Криптовалюты и связанные продукты являются высокорисковыми активами. Рынок криптовалюты волатилен. Годовая доходность, указанная в примере, не является гарантированной и может изменяться в зависимости от рыночных условий, выбранного актива и т.д. Перед принятием инвестиционного решения советуем самостоятельно оценить риски.

**Этот материал носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной, финансовой или юридической консультацией или советом.

Лилия Подоляк

ЭкономикаФинансы
Украина