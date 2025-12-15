Долар та євро втрачають позиції: НБУ встановив курс на 15 грудня
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс валют на 15 грудня: долар подешевшав на 8 копійок, євро – на 5 копійок, а польський злотий залишився без змін. Офіційний курс долара становить 42,1936 грн, євро – 49,4678 грн, а злотого – 11,7143 грн.
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 15 грудня. Долар втратив ще 8 коп. Євро втратило 5 коп. Польський злотий залишився без змін. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,1936 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,4678 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7143 грн. за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:
- у банках долар торгується за курсом 42,00-42,46 грн, євро за 49,30-49,91 грн, злотий за 11,45 -12,05 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,19-42,21 грн/дол. та 49,55-49,55 грн/євро.
Нагадаємо
Акції високотехнологічних компаній, криптоактиви та золото - залишаються затребуваними в інвесторів. З'являються і нові можливості для вкладень - деякі з них доступні і українцям.
"Зимову тисячу" тепер можна витрачати на продукти: як це працює11.12.25, 10:50 • 2821 перегляд