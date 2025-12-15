Долар та євро втрачають позиції: НБУ встановив курс на 15 грудня

$42.270.00
49.520.00
ukenru
14 грудня, 21:34 • 11736 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 20387 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 19193 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 29111 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 35360 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 49901 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 75261 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 51341 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 47571 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 39176 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.7м/с
90%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський привітав єврейські громади і юдеїв з Ханукою14 грудня, 21:55 • 5752 перегляди
Під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з УкраїниPhoto14 грудня, 22:08 • 11282 перегляди
Розбирають за лічені години: на тимчасово окупованій Донеччині закінчується резервна вода00:22 • 7222 перегляди
Volkswagen закриває завод у Дрездені: історичне рішення після 88 років діяльності03:20 • 5188 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo05:02 • 4754 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 54777 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 68183 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 57851 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 67415 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 91862 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Фрідріх Мерц
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Австралія
Берлін
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 10409 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 28794 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 30840 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 35529 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 70089 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Опалення
Financial Times

Долар та євро втрачають позиції: НБУ встановив курс на 15 грудня

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 15 грудня: долар подешевшав на 8 копійок, євро – на 5 копійок, а польський злотий залишився без змін. Офіційний курс долара становить 42,1936 грн, євро – 49,4678 грн, а злотого – 11,7143 грн.

Долар та євро втрачають позиції: НБУ встановив курс на 15 грудня

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 15 грудня. Долар втратив ще 8 коп. Євро втратило 5 коп. Польський злотий залишився без змін. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.   

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,1936 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,4678 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7143 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

  • у банках долар торгується за курсом 42,00-42,46 грн, євро за 49,30-49,91 грн, злотий за 11,45 -12,05 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,19-42,21 грн/дол. та 49,55-49,55 грн/євро.

      Нагадаємо

      Акції високотехнологічних компаній, криптоактиви та золото - залишаються затребуваними в інвесторів. З'являються і нові можливості для вкладень - деякі з них доступні і українцям.

      "Зимову тисячу" тепер можна витрачати на продукти: як це працює11.12.25, 10:50 • 2821 перегляд

      Віта Зеленецька

      Фінанси
      Злотий
      Золото
      Євро
      Долар США
      Національний банк України