Курсы валют от НБУ: евро продолжает дешеветь

По состоянию на четверг, 20 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,09 гривны за один доллар. Столько же составлял официальный курс в среду. Официальный курс гривны к евро составит 48,74. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,0948 грн (0 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,7374 грн (- 5 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5300 грн. (+4 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

в банках доллар торгуется по курсу 41,85-42,29 грн, евро по 48,50-49,12 грн, злотый по 11,25 -11,90 грн;

на межбанке курсы составляют 42,08-42,11 грн/долл. и 48,64-48,65 грн/евро.

Напомним

Наличности в обращении в Украине с начала года увеличилось более чем на 8% - до 890,1 млрд грн, больше всего "на руках" банкнот номиналом 500 гривен, а меньше всего - 50-гривневых, сообщили в НБУ.

