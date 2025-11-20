Курси валют від НБУ: євро продовжує дешевшати
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 20 листопада на рівні 42,09 гривні, євро – 48,74 гривні. У банках долар торгується за 41,85-42,29 грн, євро за 48,50-49,12 грн.
Станом на четвер, 20 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,09 гривні за один долар. Стільки ж становив офіційний курс у середу. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,74. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,0948 грн (0 коп.). за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,7374 грн (- 5 коп.). за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5300 грн. (+4 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:
- у банках долар торгується за курсом 41,85-42,29 грн, євро за 48,50-49,12 грн, злотий за 11,25 -11,90 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,08-42,11 грн/дол. та 48,64-48,65 грн/євро.
Нагадаємо
Готівки в обігу в Україні з початку року побільшало на понад 8% - до 890,1 млрд грн, найбільше "на руках" банкнот номіналом 500 гривень, а найменше - 50-гривневих, повідомили в НБУ.
