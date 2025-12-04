$42.330.01
3 декабря, 23:09 • 10382 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 15904 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 20671 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 30404 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 34691 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 22829 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 26521 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 24820 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25318 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 30505 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
НБУ установил курс валют на 4 декабря: доллар подешевел, евро и злотый подорожали

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 4 декабря: доллар США снизился до 42,20 гривны. Евро прибавил 4 копейки, а злотый – 3 копейки.

НБУ установил курс валют на 4 декабря: доллар подешевел, евро и злотый подорожали

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 4 декабря. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 13 копеек и составляет 42,20 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 4 копейки) и злотого (прибавил 3 копейки). Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.    

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,2034 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,2260 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6391 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,06-42,49 грн, евро по 49,00-49,50 грн, злотый по 11,40 -12,00 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,12-42,15 грн/долл. и 49,13-49,15 грн/евро.

      Напомним

      Верховная Рада приняла закон о Государственном бюджете на 2026 год. Главная смета рассчитана исходя из того, что война в следующем году будет продолжаться. Соответственно документ предусматривает значительную потребность во внешнем финансировании, рекордное увеличение дефицита и курс валют на уровне 45,7 гривны за один доллар и 49,4 гривны за евро.

      Более 2,2 млн украинцев получат "зимнюю тысячу" в новых волнах выплат03.12.25, 23:22 • 3630 просмотров

      Вита Зеленецкая

      Финансы
      Государственный бюджет
      Война в Украине
      Злотый
      Национальный банк Украины
      Верховная Рада