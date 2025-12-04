НБУ установил курс валют на 4 декабря: доллар подешевел, евро и злотый подорожали
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 4 декабря: доллар США снизился до 42,20 гривны. Евро прибавил 4 копейки, а злотый – 3 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 4 декабря. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 13 копеек и составляет 42,20 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 4 копейки) и злотого (прибавил 3 копейки). Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 42,2034 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,2260 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6391 грн. за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,06-42,49 грн, евро по 49,00-49,50 грн, злотый по 11,40 -12,00 грн;
- на межбанке курсы составляют 42,12-42,15 грн/долл. и 49,13-49,15 грн/евро.
Напомним
Верховная Рада приняла закон о Государственном бюджете на 2026 год. Главная смета рассчитана исходя из того, что война в следующем году будет продолжаться. Соответственно документ предусматривает значительную потребность во внешнем финансировании, рекордное увеличение дефицита и курс валют на уровне 45,7 гривны за один доллар и 49,4 гривны за евро.
Более 2,2 млн украинцев получат "зимнюю тысячу" в новых волнах выплат03.12.25, 23:22 • 3630 просмотров