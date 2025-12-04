НБУ встановив курс валют на 4 грудня: долар подешевшав, євро та злотий подорожчали

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 4 грудня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 13 копійок і становить 42,20 гривні. Змінилися й показники євро (додав 4 копійки) та злотого (додав 3 копійки). Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,2034 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,2260 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6391 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

у банках долар торгується за курсом 42,06-42,49 грн, євро за 49,00-49,50 грн, злотий за 11,40 -12,00 грн;

на міжбанку курси становлять 42,12-42,15 грн/дол. та 49,13-49,15 грн/євро.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила закон про Державний бюджет на 2026 рік. Головний кошторис розрахований виходячи з того, що війна наступного року триватиме. Відповідно документ передбачає значну потребу у зовнішньому фінансуванні, рекордне збільшення дефіциту і курс валют на рівні 45,7 гривні за один долар та 49,4 гривні за євро.

