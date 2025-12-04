НБУ встановив курс валют на 4 грудня: долар подешевшав, євро та злотий подорожчали

$42.330.01
49.180.13
ukenru
3 грудня, 23:09 • 10073 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 15224 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 20058 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 29640 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 33920 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 22657 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 26343 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 24646 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25281 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 30473 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.1м/с
93%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ми знаємо про випадки сексуального насильства та катування українських дітей російськими військами - Стефанішина3 грудня, 20:26 • 8242 перегляди
Уряд ухвалив три освітні реформи: Вчителі-біженці збережуть стаж, а коледжі отримають автономію – СвириденкоPhoto3 грудня, 20:57 • 8426 перегляди
Папа Римський Франциск заповів гроші на купівлю машин швидкої допомоги Україні3 грудня, 22:52 • 7526 перегляди
Німеччина вводить 10-річну заборону на громадянство за підробку мовних сертифікатів00:40 • 7612 перегляди
окупанти відмовляють у невідкладній допомозі мешканцям Скадовська через відсутність прописки00:57 • 5480 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 33925 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 36885 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 52707 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 55043 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 63898 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Ліндсі Грем
Вінстон Пітерс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Донецька область
Європа
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 60638 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 63679 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 118040 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 91544 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 107225 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Facebook
M1 Abrams
Соціальна мережа

НБУ встановив курс валют на 4 грудня: долар подешевшав, євро та злотий подорожчали

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 4 грудня: долар США знизився до 42,20 гривні. Євро додав 4 копійки, а злотий – 3 копійки.

НБУ встановив курс валют на 4 грудня: долар подешевшав, євро та злотий подорожчали

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 4 грудня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 13 копійок і становить 42,20 гривні. Змінилися й показники євро (додав 4 копійки) та злотого (додав 3 копійки). Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.    

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,2034 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,2260 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6391 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

  • у банках долар торгується за курсом 42,06-42,49 грн, євро за 49,00-49,50 грн, злотий за 11,40 -12,00 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,12-42,15 грн/дол. та 49,13-49,15 грн/євро.

      Нагадаємо

      Верховна Рада ухвалила закон про Державний бюджет на 2026 рік. Головний кошторис розрахований виходячи з того, що війна наступного року триватиме. Відповідно документ передбачає значну потребу у зовнішньому фінансуванні, рекордне збільшення дефіциту і курс валют на рівні 45,7 гривні за один долар та 49,4 гривні за євро.

      Понад 2,2 млн українців отримають "зимову тисячу" у нових хвилях виплат03.12.25, 23:22 • 3516 переглядiв

      Віта Зеленецька

      Фінанси
      Державний бюджет
      Війна в Україні
      Злотий
      Національний банк України
      Верховна Рада України