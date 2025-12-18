$42.180.06
Доллар резко вырос, а евро отошел от исторического рекорда: курс валют на 18 декабря

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Национальный банк Украины на 18 декабря установил официальный курс доллара на уровне 42,3384 грн, евро – 49,6291 грн, а злотого – 11,7885 грн. В банках доллар торгуется по 42,10-42,50 грн, евро по 49,40-49,97 грн, злотый по 11,55-12,10 грн.

Доллар резко вырос, а евро отошел от исторического рекорда: курс валют на 18 декабря

В четверг, 18 декабря, Национальный банк Украины немного поднял курс доллара США и польского злотого. В то же время евро незначительно подешевел. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора, передает УНН.

Подробности

Официальный курс доллара составляет: 42,3384 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,6291 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7885 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,10-42,50 грн, евро по 49,40-49,97 грн, злотый по 11,55 -12,10 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,39-42,42 грн/долл. и 49,77-49,80 грн/евро.

      Напомним

      В ноябре 2025 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения уменьшились до 10,5% годовых. Ставки по новым кредитам в гривне для населения выросли до 35% годовых.

