Доллар резко вырос, а евро отошел от исторического рекорда: курс валют на 18 декабря

В четверг, 18 декабря, Национальный банк Украины немного поднял курс доллара США и польского злотого. В то же время евро незначительно подешевел. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора, передает УНН.

Подробности

Официальный курс доллара составляет: 42,3384 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,6291 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7885 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

в банках доллар торгуется по курсу 42,10-42,50 грн, евро по 49,40-49,97 грн, злотый по 11,55 -12,10 грн;

на межбанке курсы составляют 42,39-42,42 грн/долл. и 49,77-49,80 грн/евро.

Напомним

В ноябре 2025 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения уменьшились до 10,5% годовых. Ставки по новым кредитам в гривне для населения выросли до 35% годовых.

