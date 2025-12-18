Долар різко зріс, а євро відійшов від історичного рекорду: курс валют на 18 грудня
Київ • УНН
Національний банк України на 18 грудня встановив офіційний курс долара на рівні 42,3384 грн, євро – 49,6291 грн, а злотого – 11,7885 грн. У банках долар торгується за 42,10-42,50 грн, євро за 49,40-49,97 грн, злотий за 11,55-12,10 грн.
На четвер, 18 грудня, Національний банк України трохи підняв курс долара США та польського злотого. Водночас євро незначно подешевшав. Про це свідчать дані на сайті регулятора, передає УНН.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,3384 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,6291 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7885 грн. за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:
- у банках долар торгується за курсом 42,10-42,50 грн, євро за 49,40-49,97 грн, злотий за 11,55 -12,10 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,39-42,42 грн/дол. та 49,77-49,80 грн/євро.
Нагадаємо
У листопаді 2025 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами в гривні для населення зменшилися до 10,5% річних. Ставки за новими кредитами в гривні для населення зросли до 35% річних.
