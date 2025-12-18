Долар різко зріс, а євро відійшов від історичного рекорду: курс валют на 18 грудня

На четвер, 18 грудня, Національний банк України трохи підняв курс долара США та польського злотого. Водночас євро незначно подешевшав. Про це свідчать дані на сайті регулятора, передає УНН.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,3384 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,6291 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7885 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

у банках долар торгується за курсом 42,10-42,50 грн, євро за 49,40-49,97 грн, злотий за 11,55 -12,10 грн;

на міжбанку курси становлять 42,39-42,42 грн/дол. та 49,77-49,80 грн/євро.

Нагадаємо

У листопаді 2025 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами в гривні для населення зменшилися до 10,5% річних. Ставки за новими кредитами в гривні для населення зросли до 35% річних.

