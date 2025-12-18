$42.180.06
17 грудня, 20:01 • 14078 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 26249 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 30681 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 51613 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 32440 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 26102 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 23727 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 22555 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 19346 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 28853 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Долар різко зріс, а євро відійшов від історичного рекорду: курс валют на 18 грудня

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Національний банк України на 18 грудня встановив офіційний курс долара на рівні 42,3384 грн, євро – 49,6291 грн, а злотого – 11,7885 грн. У банках долар торгується за 42,10-42,50 грн, євро за 49,40-49,97 грн, злотий за 11,55-12,10 грн.

Долар різко зріс, а євро відійшов від історичного рекорду: курс валют на 18 грудня

На четвер, 18 грудня, Національний банк України трохи підняв курс долара США та польського злотого. Водночас євро незначно подешевшав. Про це свідчать дані на сайті регулятора, передає УНН.

Деталі

Офіційний курс долара становить:  42,3384 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,6291 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7885 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

  • у банках долар торгується за курсом 42,10-42,50 грн, євро за 49,40-49,97 грн, злотий за 11,55 -12,10 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,39-42,42 грн/дол. та 49,77-49,80 грн/євро.

      Нагадаємо

      У листопаді 2025 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами в гривні для населення зменшилися до 10,5% річних. Ставки за новими кредитами в гривні для населення зросли до 35% річних.

      Віта Зеленецька

