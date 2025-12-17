Банки знизили ставки за депозитами для населення: на скільки

Середні відсоткові ставки банків за новими депозитами в гривні для населення у листопаді 2025 року зменшилися до 10,5% річних - на 0,3% проти аналогічного місяця торік. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Національного банку.

Деталі

Ставки за новими депозитами для населення в гривні зменшилися при цьому на 0,1% за місяць. У валюті - впали до 0,9% річних, на 0,1% за рік та не змінилися за місяць.

У листопаді ставки за гривневими депозитами для бізнесу становили 10,3% річних, зрісши у річному вимірі на 1,3% та знизившись на 0,1% за місяць, за валютним – впали на 0,3% у річному та 0,1% у місячному вимірі - до 0,6% річних.

Ставки банків за новими кредитами в гривні для населення у листопаді 2025 року зросли до 35% річних - на 0,9% у річному вимірі. Ставки за кредитами у гривні при цьому за місяць знизилися на 0,9%.

Ставки за кредитами у валюті зросли для населення до 13,5% річних - на 9,9% у річному вимірі та на 3,4% за місяць.

Для бізнесу ставки за кредитами у гривні знизилися - на 0,6% у річному та 1% у місячному вимірі - до 15,2%, як і на валютні кредити - на 1% у річному та 0,3% у місячному вимірі - до 5,5% річних.

