Банки снизили ставки по депозитам для населения: насколько

Средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в ноябре 2025 года уменьшились до 10,5% годовых - на 0,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Национального банка.

Детали

Ставки по новым депозитам для населения в гривне уменьшились при этом на 0,1% за месяц. В валюте - упали до 0,9% годовых, на 0,1% за год и не изменились за месяц.

В ноябре ставки по гривневым депозитам для бизнеса составляли 10,3% годовых, увеличившись в годовом измерении на 1,3% и снизившись на 0,1% за месяц, по валютным – упали на 0,3% в годовом и 0,1% в месячном измерении - до 0,6% годовых.

Ставки банков по новым кредитам в гривне для населения в ноябре 2025 года выросли до 35% годовых - на 0,9% в годовом измерении. Ставки по кредитам в гривне при этом за месяц снизились на 0,9%.

Ставки по кредитам в валюте выросли для населения до 13,5% годовых - на 9,9% в годовом измерении и на 3,4% за месяц.

Для бизнеса ставки по кредитам в гривне снизились - на 0,6% в годовом и 1% в месячном измерении - до 15,2%, как и на валютные кредиты - на 1% в годовом и 0,3% в месячном измерении - до 5,5% годовых.

Ипотека на вторичном рынке подорожала, на первичном без изменений: под какой процент дают кредит