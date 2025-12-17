$42.250.05
49.650.19
ukenru
16 декабря, 17:02 • 15780 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 34564 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 29357 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 32347 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 28908 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 27389 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 28215 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 25023 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 30033 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24905 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
публикации
Эксклюзивы
Банки снизили ставки по депозитам для населения: насколько

Киев • УНН

 • 138 просмотра

В ноябре 2025 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения уменьшились до 10,5% годовых. Ставки по новым кредитам в гривне для населения выросли до 35% годовых.

Банки снизили ставки по депозитам для населения: насколько

Средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в ноябре 2025 года уменьшились до 10,5% годовых - на 0,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Национального банка.

Детали

Ставки по новым депозитам для населения в гривне уменьшились при этом на 0,1% за месяц. В валюте - упали до 0,9% годовых, на 0,1% за год и не изменились за месяц.

В ноябре ставки по гривневым депозитам для бизнеса составляли 10,3% годовых, увеличившись в годовом измерении на 1,3% и снизившись на 0,1% за месяц, по валютным – упали на 0,3% в годовом и 0,1% в месячном измерении - до 0,6% годовых.

Ставки банков по новым кредитам в гривне для населения в ноябре 2025 года выросли до 35% годовых - на 0,9% в годовом измерении. Ставки по кредитам в гривне при этом за месяц снизились на 0,9%.

Ставки по кредитам в валюте выросли для населения до 13,5% годовых - на 9,9% в годовом измерении и на 3,4% за месяц.

Для бизнеса ставки по кредитам в гривне снизились - на 0,6% в годовом и 1% в месячном измерении - до 15,2%, как и на валютные кредиты - на 1% в годовом и 0,3% в месячном измерении - до 5,5% годовых.

Ипотека на вторичном рынке подорожала, на первичном без изменений: под какой процент дают кредит25.11.25, 13:18 • 3216 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаФинансы
Национальный банк Украины