Ипотека на вторичном рынке подорожала, на первичном без изменений: под какой процент дают кредит

$42.370.10
48.920.21
ukenru
Эксклюзив
11:46 • 2494 просмотра
Из-за неявки адвоката суд не смог рассмотреть вопрос отстранения от должности врача-онколога, чей пациент умер в скандальной клинике "Одрекс"Photo
10:50 • 6508 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человекPhoto
Эксклюзив
10:00 • 19224 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24 • 17607 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
08:07 • 26165 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 34582 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:40 • 31662 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto
07:26 • 28111 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 46313 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 71182 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.2м/с
68%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная вражеская атака на Киев: погиб человек, 7 раненыхPhoto25 ноября, 02:36 • 19632 просмотра
Ночная атака врага на Киевскую область привела к гибели человека в Белоцерковской общине25 ноября, 03:32 • 6052 просмотра
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть людиVideo25 ноября, 05:36 • 59515 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали08:01 • 40460 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 28434 просмотра
публикации
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 19236 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 74184 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 102394 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 92691 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 98769 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Марко Рубио
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Женева
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 28609 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 61919 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 63325 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 70704 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 80034 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Фильм
Золото

Ипотека на вторичном рынке подорожала, на первичном без изменений: под какой процент дают кредит

Киев • УНН

 • 1014 просмотра

В сентябре ипотека на вторичном рынке недвижимости подорожала до 9,37%, тогда как на первичном рынке ставка осталась без изменений. Банки выдали 851 ипотечный кредит на 1,6 млрд грн, из которых 62,5% приходится на первичный рынок.

Ипотека на вторичном рынке подорожала, на первичном без изменений: под какой процент дают кредит

Ипотека на вторичном рынке недвижимости подорожала - ставка выросла до 9,37% в сентябре с 8,99% месяцем ранее, в то же время на первичном рынке без изменений. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса НБУ банков, пишет УНН.

Детали

По данным НБУ, банки Украины в сентябре выдали 851 ипотечный кредит на общую сумму 1,6 млрд грн, при этом 62,5% выдано на первичке.

Кратко о результатах опроса:

  • 532 кредита на 1 млрд грн предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 152 на 276 млн грн – под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;
    • 319 кредитов на 621 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости;
      • средневзвешенная эффективная ставка составила 8,13% годовых на первичном рынке и 9,37% на вторичном рынке;
        • качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов держится на уровне 12%.

          Что по регионам

          В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в сентябре выдано:

          • в Киевской области (303 договора на общую сумму 599 млн грн, или 37% от общего объема);
            • в городе Киеве (155 договоров на 350 млн грн);
              • во Львовской области (46 договоров на 95 млн грн);
                • в Ивано-Франковской области (53 договора на 90 млн грн);
                  • в Волынской области (35 договоров на 61 млн грн).

                    Справка

                    В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% от общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 14 банков.

                    НБУ: банки ожидают, что украинцы будут активнее брать кредиты и ипотеку23.07.25, 13:03 • 5234 просмотра

                    Юлия Шрамко

                    ОбществоНедвижимостьФинансы
                    Львовская область
                    Ивано-Франковская область
                    Киевская область
                    Волынская область
                    Национальный банк Украины
                    Андрей Пышный
                    Украина
                    Киев