Ипотека на вторичном рынке подорожала, на первичном без изменений: под какой процент дают кредит
Киев • УНН
В сентябре ипотека на вторичном рынке недвижимости подорожала до 9,37%, тогда как на первичном рынке ставка осталась без изменений. Банки выдали 851 ипотечный кредит на 1,6 млрд грн, из которых 62,5% приходится на первичный рынок.
Ипотека на вторичном рынке недвижимости подорожала - ставка выросла до 9,37% в сентябре с 8,99% месяцем ранее, в то же время на первичном рынке без изменений. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса НБУ банков, пишет УНН.
Детали
По данным НБУ, банки Украины в сентябре выдали 851 ипотечный кредит на общую сумму 1,6 млрд грн, при этом 62,5% выдано на первичке.
Кратко о результатах опроса:
- 532 кредита на 1 млрд грн предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 152 на 276 млн грн – под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;
- 319 кредитов на 621 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости;
- средневзвешенная эффективная ставка составила 8,13% годовых на первичном рынке и 9,37% на вторичном рынке;
- качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов держится на уровне 12%.
Что по регионам
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в сентябре выдано:
- в Киевской области (303 договора на общую сумму 599 млн грн, или 37% от общего объема);
- в городе Киеве (155 договоров на 350 млн грн);
- во Львовской области (46 договоров на 95 млн грн);
- в Ивано-Франковской области (53 договора на 90 млн грн);
- в Волынской области (35 договоров на 61 млн грн).
Справка
В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% от общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 14 банков.
