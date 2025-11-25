$42.370.10
Ексклюзив
11:46 • 692 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 3000 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Ексклюзив
10:00 • 16675 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
09:24 • 16195 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
08:07 • 25012 перегляди
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
07:50 • 34077 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір
07:40 • 31294 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідківPhoto
07:26 • 27961 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
24 листопада, 20:32 • 46098 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 71036 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Іпотека на вторинці подорожчала, на первинці без змін: під який відсоток дають кредит

Київ • УНН

 • 736 перегляди

У вересні іпотека на вторинному ринку нерухомості подорожчала до 9,37%, тоді як на первинному ринку ставка залишилася без змін. Банки видали 851 іпотечний кредит на 1,6 млрд грн, з яких 62,5% припадає на первинний ринок.

Іпотека на вторинці подорожчала, на первинці без змін: під який відсоток дають кредит

Іпотека на вторинному ринку нерухомості подорожчала - ставка зросла до 9,37% у вересні з 8,99% місяцем раніше, водночас на первинному ринку без змін. Про це свідчать дані щомісячного опитування НБУ банків, пише УНН.

Деталі

За даними НБУ, банки України у вересні видали 851 іпотечний кредит на загальну суму 1,6 млрд грн, при чому 62,5% видано на первинці.

Коротко про результати опитування:

  • 532 кредити на 1 млрд грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 152 на 276 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;
    • 319 кредитів на 621 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості;
      • середньозважена ефективна ставка становила 8,13% річних на первинному ринку та 9,37% на вторинному ринку;
        • якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів тримається на рівні 12%.

          Що по регіонах

          У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у вересні видано:

          • у Київській області (303 договори на загальну суму 599 млн грн, або 37% від загального обсягу);
            • у місті Києві (155 договорів на 350 млн грн);
              • у Львівській області (46 договорів на 95 млн грн);
                • в Івано-Франківській області (53 договори на 90 млн грн);
                  • у Волинській області (35 договорів на 61 млн грн).

                    Довідково

                    Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.

                    НБУ: банки очікують, що українці активніше братимуть кредити та іпотеку23.07.25, 13:03 • 5234 перегляди

                    Юлія Шрамко

                    СуспільствоНерухомістьФінанси
