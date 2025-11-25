Іпотека на вторинці подорожчала, на первинці без змін: під який відсоток дають кредит
Київ • УНН
У вересні іпотека на вторинному ринку нерухомості подорожчала до 9,37%, тоді як на первинному ринку ставка залишилася без змін. Банки видали 851 іпотечний кредит на 1,6 млрд грн, з яких 62,5% припадає на первинний ринок.
Іпотека на вторинному ринку нерухомості подорожчала - ставка зросла до 9,37% у вересні з 8,99% місяцем раніше, водночас на первинному ринку без змін. Про це свідчать дані щомісячного опитування НБУ банків, пише УНН.
Деталі
За даними НБУ, банки України у вересні видали 851 іпотечний кредит на загальну суму 1,6 млрд грн, при чому 62,5% видано на первинці.
Коротко про результати опитування:
- 532 кредити на 1 млрд грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 152 на 276 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;
- 319 кредитів на 621 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості;
- середньозважена ефективна ставка становила 8,13% річних на первинному ринку та 9,37% на вторинному ринку;
- якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів тримається на рівні 12%.
Що по регіонах
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у вересні видано:
- у Київській області (303 договори на загальну суму 599 млн грн, або 37% від загального обсягу);
- у місті Києві (155 договорів на 350 млн грн);
- у Львівській області (46 договорів на 95 млн грн);
- в Івано-Франківській області (53 договори на 90 млн грн);
- у Волинській області (35 договорів на 61 млн грн).
Довідково
Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.
