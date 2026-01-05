$42.290.12
Эксклюзив
19:29 • 3570 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 21911 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 45355 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 27628 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 33052 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 39319 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 98424 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 69663 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 94405 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 98969 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Министр войны Хегсет высмеял эффективность российских ПВО после операции в Венесуэле

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Министр обороны США Пит Хегсет высмеял эффективность российских систем ПВО в Венесуэле после операции США в Каракасе. Он отметил, что российские системы не сработали, когда американские спецназовцы действовали в центре столицы.

Министр войны Хегсет высмеял эффективность российских ПВО после операции в Венесуэле

Министр обороны США Пит Хегсет публично посмеялся над возможностями российских систем противовоздушной обороны, которые не смогли помешать американскому рейду в Каракасе. Речь идет о недавней операции по взятию под стражу Николаса Мадуро. Об этом пишет УНН.

Детали

Во время речи, посвященной действиям американских спецназовцев, глава Пентагона подчеркнул беспомощность российской техники, находящейся на вооружении Венесуэлы. Хегсет акцентировал на том, что профессионализм военных США позволил беспрепятственно выполнить задачу в самом центре столицы.

Мы видели три ночи назад в центре Каракаса в Венесуэле, как почти 200 лучших американцев действовали в центре Каракаса. Кажется, те российские системы ПВО не очень хорошо сработали, не так ли?

- отметил Хегсет.

Сейчас операция США в Венесуэле остается одной из главных тем международной безопасности, подтверждая технологическое превосходство американских вооруженных сил над российскими оборонными разработками.

Не играйте в игры с президентом Трампом: Госдеп США обратился к России и Ирану05.01.26, 21:20 • 2268 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Пит Хегсетх
Николас Мадуро
Пентагон
Венесуэла
Соединённые Штаты