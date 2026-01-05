Министр войны Хегсет высмеял эффективность российских ПВО после операции в Венесуэле
Киев • УНН
Министр обороны США Пит Хегсет высмеял эффективность российских систем ПВО в Венесуэле после операции США в Каракасе. Он отметил, что российские системы не сработали, когда американские спецназовцы действовали в центре столицы.
Министр обороны США Пит Хегсет публично посмеялся над возможностями российских систем противовоздушной обороны, которые не смогли помешать американскому рейду в Каракасе. Речь идет о недавней операции по взятию под стражу Николаса Мадуро. Об этом пишет УНН.
Детали
Во время речи, посвященной действиям американских спецназовцев, глава Пентагона подчеркнул беспомощность российской техники, находящейся на вооружении Венесуэлы. Хегсет акцентировал на том, что профессионализм военных США позволил беспрепятственно выполнить задачу в самом центре столицы.
Мы видели три ночи назад в центре Каракаса в Венесуэле, как почти 200 лучших американцев действовали в центре Каракаса. Кажется, те российские системы ПВО не очень хорошо сработали, не так ли?
Сейчас операция США в Венесуэле остается одной из главных тем международной безопасности, подтверждая технологическое превосходство американских вооруженных сил над российскими оборонными разработками.
Не играйте в игры с президентом Трампом: Госдеп США обратился к России и Ирану05.01.26, 21:20 • 2268 просмотров