Міністр війни Хегсет висміяв ефективність російських ППО після операції у Венесуелі
Київ • УНН
Міністр оборони США Піт Хегсет висміяв ефективність російських систем ППО у Венесуелі після операції США в Каракасі. Він зазначив, що російські системи не спрацювали, коли американські спецпризначенці діяли в центрі столиці.
Міністр оборони США Піт Хегсет публічно поглузував із можливостей російських систем протиповітряної оборони, які не змогли перешкодити американському рейду в Каракасі. Йдеться про нещодавню операцію зі взяття під варту Ніколаса Мадуро. Про це пише УНН.
Деталі
Під час промови, присвяченої діям американських спецпризначенців, очільник Пентагону підкреслив безпорадність російської техніки, яка перебуває на озброєнні Венесуели. Хегсет акцентував на тому, що професіоналізм військових США дозволив безперешкодно виконати завдання в самому центрі столиці.
Ми бачили три ночі тому в центрі Каракаса у Венесуелі, як майже 200 найкращих американців діяли в центрі Каракаса. Здається, ті російські системи ППО не дуже добре спрацювали, чи не так?
Наразі операція США у Венесуелі залишається однією з головних тем міжнародної безпеки, підтверджуючи технологічну перевагу американських збройних сил над російськими оборонними розробками.
