Міністр війни Хегсет висміяв ефективність російських ППО після операції у Венесуелі

Ексклюзив
19:29 • 3372 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 21707 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 45047 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 27454 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 32936 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 39274 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 98340 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 69635 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 94358 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 98943 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ворог завдав п'ять ракетних ударів по Харкову - мер5 січня, 11:25 • 8240 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні5 січня, 11:49 • 28404 перегляди
Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку5 січня, 12:06 • 38324 перегляди
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться5 січня, 12:22 • 17941 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 35040 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони
18:15 • 7378 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 45049 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 35059 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 98341 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 158212 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Емманюель Макрон
Джей Ді Венс
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Франція
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 54421 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 48850 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 45736 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 53791 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 98773 перегляди
Міністр війни Хегсет висміяв ефективність російських ППО після операції у Венесуелі

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Міністр оборони США Піт Хегсет висміяв ефективність російських систем ППО у Венесуелі після операції США в Каракасі. Він зазначив, що російські системи не спрацювали, коли американські спецпризначенці діяли в центрі столиці.

Міністр війни Хегсет висміяв ефективність російських ППО після операції у Венесуелі

Міністр оборони США Піт Хегсет публічно поглузував із можливостей російських систем протиповітряної оборони, які не змогли перешкодити американському рейду в Каракасі. Йдеться про нещодавню операцію зі взяття під варту Ніколаса Мадуро. Про це пише УНН.

Деталі

Під час промови, присвяченої діям американських спецпризначенців, очільник Пентагону підкреслив безпорадність російської техніки, яка перебуває на озброєнні Венесуели. Хегсет акцентував на тому, що професіоналізм військових США дозволив безперешкодно виконати завдання в самому центрі столиці.

Ми бачили три ночі тому в центрі Каракаса у Венесуелі, як майже 200 найкращих американців діяли в центрі Каракаса. Здається, ті російські системи ППО не дуже добре спрацювали, чи не так?

- зазначив Хегсет.

Наразі операція США у Венесуелі залишається однією з головних тем міжнародної безпеки, підтверджуючи технологічну перевагу американських збройних сил над російськими оборонними розробками.

Не грайте в ігри з президентом Трампом: Держдеп США звернувся до росії та Ірану 05.01.26, 21:20 • 2200 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Піт Гегсет
Ніколас Мадуро
Пентагон
Венесуела
Сполучені Штати Америки