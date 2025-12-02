НБУ существенно девальвировал гривну к евро: курс валют на 2 декабря
Киев • УНН
На 2 декабря НБУ установил официальный курс доллара на уровне 42,34 грн, что на 7 копеек больше, чем в четверг. Официальный курс евро составляет 49,31 грн, увеличившись на 42 копейки.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 42,3413 грн (+7 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,3149 грн (+42 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6633 грн. (+13 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,05-42,50 грн, евро по 48,85-49,45 грн, злотый по 11,35 -11,95 грн;
- на межбанке курсы составляют 42,34-42,37 грн/долл. и 49,27-49,28 грн/евро.
Напомним
Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей по новой программе поддержки на 4 года объемом 8,2 млрд долларов.
