НБУ существенно девальвировал гривну к евро: курс валют на 2 декабря

По состоянию на вторник, 2 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,34 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 42,27 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,31. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,3413 грн (+7 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,3149 грн (+42 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6633 грн. (+13 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

в банках доллар торгуется по курсу 42,05-42,50 грн, евро по 48,85-49,45 грн, злотый по 11,35 -11,95 грн;

на межбанке курсы составляют 42,34-42,37 грн/долл. и 49,27-49,28 грн/евро.

Напомним

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей по новой программе поддержки на 4 года объемом 8,2 млрд долларов.

