НБУ существенно девальвировал гривну к евро: курс валют на 2 декабря

1 декабря, 17:14 • 16298 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 30510 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 24109 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 24895 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 25933 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 22863 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 23562 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 46459 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20653 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 44030 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Популярные новости
Вторник станет решающим испытанием для администрации Трампа по прекращению войны в Украине - ABC News1 декабря, 23:05 • 7970 просмотра
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ00:09 • 10478 просмотра
СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории02:19 • 8460 просмотра
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский02:53 • 7008 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины04:03 • 7046 просмотра
публикации
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 21548 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 28665 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 37215 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 46459 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 44030 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Андрій Єрмак
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Европа
Белый дом
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 25317 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 28174 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 84986 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 60959 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 77252 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Шахед-136
Золото
Дипломатка

НБУ существенно девальвировал гривну к евро: курс валют на 2 декабря

Киев • УНН

 • 86 просмотра

На 2 декабря НБУ установил официальный курс доллара на уровне 42,34 грн, что на 7 копеек больше, чем в четверг. Официальный курс евро составляет 49,31 грн, увеличившись на 42 копейки.

НБУ существенно девальвировал гривну к евро: курс валют на 2 декабря

По состоянию на вторник, 2 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,34 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 42,27 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,31. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,3413 грн (+7 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,3149 грн (+42 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6633 грн. (+13 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,05-42,50 грн, евро по 48,85-49,45 грн, злотый по 11,35 -11,95 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,34-42,37 грн/долл. и 49,27-49,28 грн/евро.

      Напомним

      Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей по новой программе поддержки на 4 года объемом 8,2 млрд долларов.

      Минэкономики опровергает информацию о сворачивании программы "Национальный кешбэк" в 2026 году24.11.25, 18:25 • 3711 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      Экономика
      Злотый
      Национальный банк Украины