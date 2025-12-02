НБУ суттєво девальвував гривню до євро: курс валют на 2 грудня
На 2 грудня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 42,34 грн, що на 7 копійок більше, ніж у четвер. Офіційний курс євро становить 49,31 грн, збільшившись на 42 копійки.
Станом на вівторок, 2 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,34 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 42,27 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,31. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Офіційний курс долара становить: 42,3413 грн (+7 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,3149 грн (+42 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6633 грн. (+13 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:
- у банках долар торгується за курсом 42,05-42,50 грн, євро за 48,85-49,45 грн, злотий за 11,35 -11,95 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,34-42,37 грн/дол. та 49,27-49,28 грн/євро.
Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей щодо нової програми підтримки на 4 роки обсягом 8,2 млрд доларів.
