1 грудня, 17:14
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
1 грудня, 07:43
НБУ суттєво девальвував гривню до євро: курс валют на 2 грудня

Київ • УНН

 86 перегляди

На 2 грудня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 42,34 грн, що на 7 копійок більше, ніж у четвер. Офіційний курс євро становить 49,31 грн, збільшившись на 42 копійки.

НБУ суттєво девальвував гривню до євро: курс валют на 2 грудня

Станом на вівторок, 2 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,34 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 42,27 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,31. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,3413 грн (+7 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,3149 грн (+42 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6633 грн. (+13 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

  • у банках долар торгується за курсом 42,05-42,50 грн, євро за 48,85-49,45 грн, злотий за 11,35 -11,95 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,34-42,37 грн/дол. та 49,27-49,28 грн/євро.

      Нагадаємо

      Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей щодо нової програми підтримки на 4 роки обсягом 8,2 млрд доларів.

      Вадим Хлюдзинський

      Економіка
      Злотий
      Національний банк України