Курс валют: гривна держит позиции
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 8 декабря на уровне 42,07 грн, что на 1 копейку больше, чем в понедельник. Курс евро составляет 49,02 грн, а злотого – 11,59 грн.
По состоянию на вторник, 9 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,07 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 42,06 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,02. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 42,0700 грн (+1 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,0242 грн (+2 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5905 грн. (+1 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,90-42,35 грн, евро по 48,85-49,35 грн, злотый по 11,35 -11,92 грн;
- на межбанке курсы составляют 42,15-42,18 грн/долл. и 49,08-49,10 грн/евро.
Напомним
Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.
