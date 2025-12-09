$42.060.13
8 декабря, 19:50 • 12159 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 22864 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 22319 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 27974 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 27877 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 31108 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 39948 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 36485 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 18731 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 36874 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Курс валют: гривна держит позиции

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 8 декабря на уровне 42,07 грн, что на 1 копейку больше, чем в понедельник. Курс евро составляет 49,02 грн, а злотого – 11,59 грн.

Курс валют: гривна держит позиции

По состоянию на вторник, 9 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,07 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 42,06 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,02. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,0700 грн (+1 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,0242 грн (+2 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5905 грн. (+1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,90-42,35 грн, евро по 48,85-49,35 грн, злотый по 11,35 -11,92 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,15-42,18 грн/долл. и 49,08-49,10 грн/евро.

      Напомним

      Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.

      Более 2,2 млн украинцев получат "зимнюю тысячу" в новых волнах выплат04.12.25, 00:22 • 4985 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый
      Национальный банк Украины
      Украина