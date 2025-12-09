Курс валют: гривня тримає позиції
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 8 грудня на рівні 42,07 грн, що на 1 копійку більше, ніж у понеділок. Курс євро становить 49,02 грн, а злотого – 11,59 грн.
Станом на вівторок, 9 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,07 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 42,06 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,02. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,0700 грн (+1 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,0242 грн (+2 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5905 грн. (+1 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:
- у банках долар торгується за курсом 41,90-42,35 грн, євро за 48,85-49,35 грн, злотий за 11,35 -11,92 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,15-42,18 грн/дол. та 49,08-49,10 грн/євро.
Нагадаємо
Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.
