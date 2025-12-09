Курс валют: гривня тримає позиції

$42.060.13
8 грудня, 19:50 • 12196 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 22930 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 22369 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 28028 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 27919 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 31143 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 40002 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 36531 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18732 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 36902 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2026 роціPhoto8 грудня, 20:46 • 9184 перегляди
"Знаєте, що я їм дав? Нічого" – Трамп розкритикував допомогу Байдена Україні та назвав журналістку "огидною"Video8 грудня, 20:56 • 9982 перегляди
Краматорськ під ударом: російська авіабомба поранила чотирьох, серед них діти8 грудня, 21:21 • 5718 перегляди
Сили оборони України перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом - 7 корпус ДШВVideo8 грудня, 21:42 • 10023 перегляди
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД03:32 • 7598 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 40004 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 36533 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 36904 перегляди
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 36904 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 47609 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 79559 перегляди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Марк Рютте
Дональд Трамп
Україна
Сполучені Штати Америки
Лондон
Брюссель
Донецька область
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 15895 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 47611 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 59178 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 69371 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 70089 перегляди
Курс валют: гривня тримає позиції

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 8 грудня на рівні 42,07 грн, що на 1 копійку більше, ніж у понеділок. Курс євро становить 49,02 грн, а злотого – 11,59 грн.

Курс валют: гривня тримає позиції

Станом на вівторок, 9 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,07 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 42,06 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,02. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,0700 грн (+1 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,0242 грн (+2 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5905 грн. (+1 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

  • у банках долар торгується за курсом 41,90-42,35 грн, євро за 48,85-49,35 грн, злотий за 11,35 -11,92 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,15-42,18 грн/дол. та 49,08-49,10 грн/євро.

      Нагадаємо

      Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.

      Вадим Хлюдзинський

