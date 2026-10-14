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Дефіцит зовнішньої торгівлі зріс майже на половину - з ким і чим найбільше торгувала Україна

Київ • УНН

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За січень–вересень 2026 року імпорт України сягнув $75,1 млрд, а експорт — $29,6 млрд. Дефіцит зріс на 48,7%.

Дефіцит зовнішньої торгівлі зріс майже на половину - з ким і чим найбільше торгувала Україна

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-вересні цього року становив 45,5 млрд дол., що на 48,7% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це свідчать дані Держмитслужби, передає УНН.

Деталі

За даними Держмитслужби, за 9 місяців 2026 року товарообіг України становив майже $104,7 млрд.

Протягом січня-вересня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму понад $75,1 млрд, а експортували – на майже $29,6 млрд. Таким чином, дефіцит становив $45,5 млрд, а у 2025 році за цей же період - $30,6 млрд.

При цьому оподаткований імпорт за 9 місяців цього року становив $52,8 млрд, що становить 70% загальних обсягів імпортованих товарів.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

  • Китай - майже $22,6 млрд;
    • Польща - понад $7,1 млрд;
      • Німеччина - понад $4,9 млрд.

        Експортували з України найбільше до:

        • Польщі - на майже $3,7 млрд;
          • Туреччини - на понад $2,2 млрд;
            • Німеччини - на майже $2,1 млрд.

              У загальних обсягах ввезених у січні-вересні 2026 року товарів понад 73% становили такі категорії товарів:

              • машини, устаткування та транспорт - майже $34,4 млрд;
                • паливно-енергетичні - понад $10,8 млрд;
                  • продукція хімічної промисловості - понад $10,0 млрд.

                    До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

                    • продовольчі товари - майже $17,0 млрд;
                      • метали та вироби з них - майже $2,9 млрд;
                        • машини, устаткування та транспорт - майже $2,7 млрд.

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                          Юлія Шрамко

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