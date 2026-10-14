Дефіцит зовнішньої торгівлі зріс майже на половину - з ким і чим найбільше торгувала Україна

Операція "Вівальді": Третій армійський корпус оголосив про звільнення ще 101 км²

Радник Зеленського підтвердив, що цієї ночі були обмеження для Starlink

Зеленський: рф атакувала 39 балістиками та понад 120 дронами, під ударом була енергетика

Ексклюзив

російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворог

НБУ підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму

Кількість загиблих через нічну атаку на Київ зросла до трьох

росіяни вдарили балістикою по ТЕЦ-4 у Києві, попередження від партнерів не було - Зеленський

Балістична атака на Київ: ракета влучила у 9-поверхівку

росія розглядає серед сценаріїв пряму війну з Європою до 2045 року - розвідка