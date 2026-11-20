Фото: Государственная таможенная служба Украины

В пятницу, 20 ноября, временно ограничен доступ к отдельным разделам Личного кабинета на "Едином окне". Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГТСУ, в одной из используемых программных платформ, в частности сторонним поставщиком услуг Государственной таможенной службе Украины, были обнаружены критические уязвимости.

С целью предотвращения несанкционированного доступа и защиты пользовательской информации, размещенной в Личном кабинете на едином государственном информационном вебпортале "Единое окно для международной торговли", Гостаможслужбой были приняты превентивные меры, в частности временно ограничен доступ к отдельным разделам Личного кабинета - сообщили в службе.

Там добавили: доступ ко всем функциональным возможностям Личного кабинета будет восстановлен после устранения выявленных уязвимостей и проведения необходимых проверок.

В то же время сообщаем, что все остальные информационные системы Государственной таможенной службы Украины, в том числе связанные с процессом таможенного оформления, работают в штатном режиме - говорится в сообщении.

Напомним

Европейская комиссия подверглась масштабной кибератаке с применением инструментов искусственного интеллекта. Злоумышленники могли получить доступ к персональным данным сотрудников, а работа ряда внутренних систем учреждения была нарушена в течение десяти дней.