Фото: Державна митна служба України

У п’ятницю, 20 листопада, тимчасово обмежено доступ до окремих розділів Особистого кабінету на "Єдиному вікні". Про це повідомила Державна митна служба України, передає УНН.

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Як повідомили в ДМСУ, в одній із програмних платформ, що використовується, зокрема, стороннім надавачем послуг Державній митній службі України, було виявлено критичні вразливості.

З метою уникнення несанкціонованого доступу та захисту користувацької інформації, розміщеної в Особистому кабінеті на єдиному державному інформаційному вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" Держмитслужбою було вжито превентивних заходів, зокрема тимчасово обмежено доступ до окремих розділів Особистого кабінету - повідомили в службі.

Там додали: доступ до всіх функціональних можливостей Особистого кабінету буде відновлено після усунення виявлених вразливостей та проведення необхідних перевірок.

Водночас повідомляємо, що всі інші інформаційні системи Державної митної служби України, в тому числі повʼязані з процесом митного оформлення, працюють в штатному режимі - йдеться в повідомленні.

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