Держмитслужба обмежила доступ до розділів "Єдиного вікна": стала відома причина
Київ • УНН
Державна митна служба тимчасово обмежила доступ до частини Особистого кабінету через критичні вразливості платформи. Митне оформлення працює штатно.
У п’ятницю, 20 листопада, тимчасово обмежено доступ до окремих розділів Особистого кабінету на "Єдиному вікні". Про це повідомила Державна митна служба України, передає УНН.
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Як повідомили в ДМСУ, в одній із програмних платформ, що використовується, зокрема, стороннім надавачем послуг Державній митній службі України, було виявлено критичні вразливості.
З метою уникнення несанкціонованого доступу та захисту користувацької інформації, розміщеної в Особистому кабінеті на єдиному державному інформаційному вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" Держмитслужбою було вжито превентивних заходів, зокрема тимчасово обмежено доступ до окремих розділів Особистого кабінету
Там додали: доступ до всіх функціональних можливостей Особистого кабінету буде відновлено після усунення виявлених вразливостей та проведення необхідних перевірок.
Водночас повідомляємо, що всі інші інформаційні системи Державної митної служби України, в тому числі повʼязані з процесом митного оформлення, працюють в штатному режимі
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