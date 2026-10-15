Отмена льгот на посылки стоимостью до 150 евро — когда стоит ожидать повышения цен на товары на маркетплейсах

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Украинцы больше не смогут покупать товары на иностранных маркетплейсах без уплаты НДС. Верховная Рада приняла решение об отмене льгот на посылки стоимостью до 150 евро. Введение налога запланировано на лето 2027 года. В комментарии УНН координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт ОО "CASE-Украина" Олег Гетман рассказал, как это повлияет на стоимость товаров из-за рубежа и будет ли стимулировать отечественного производителя.

Детали

Сегодня, 15 октября, Верховная Рада приняла два законопроекта, которые отменяют льготы на посылки стоимостью до 150 евро через иностранные маркетплейсы. Первый законопроект №15460 вносит изменения в Таможенный кодекс Украины. Он обновляет правила налогообложения импортных посылок и отменяет льготу по НДС для отправлений стоимостью до 150 евро. При этом некоммерческие посылки стоимостью до 45 евро облагаться налогом не будут.

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Второй законопроект №16051-1 вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и предлагает ввести НДС на товары, приобретенные через иностранные маркетплейсы, независимо от их стоимости. Для онлайн-покупок стоимостью до 150 евро НДС будет начислять и уплачивать электронная платформа.

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Сейчас международные отправления стоимостью до 150 евро не облагаются импортным НДС и ввозной пошлиной. Согласно предложенным правилам сам лимит сохранится, но его действие изменится: товары стоимостью до 150 евро будут освобождены только от пошлины. Таким образом, НДС по базовой ставке 20% будет начисляться уже с первого евро стоимости товара.

Для отправлений дороже 150 евро изменится база для расчета пошлины. Ее будут начислять по ставке 10% от всей фактурной стоимости посылки, а не только от суммы, превышающей 150 евро.

Вырастут ли цены на товары через маркетплейсы

В комментарии УНН Олег Гетман отметил, что, во-первых, запуск нового регулирования состоится после подписания законопроектов Президентом и начнет действовать только в июле 2027 года, поэтому в ближайшие восемь месяцев вообще ничего не произойдет.

После того как это регулирование будет введено и китайские маркетплейсы добавят НДС к цене товара, ситуация будет разной для разных товаров и отраслей. Там, где, например, есть украинские аналоги, а они есть в 80% случаев, поскольку чаще всего заказывают в этих международных посылках одежду, аксессуары, косметику, товары для дома, обувь. В принципе, у украинского потребителя появится нормальный украинский аналог, и они смогут покупать товары даже по более низким ценам у украинских производителей - сказал Гетман.

Он отметил, что товары, которые и дальше будут покупать на китайских маркетплейсах, могут подорожать, а некоторые товары, которые будут иметь очень серьезную конкуренцию с украинскими товарами, останутся без изменений.

Таким образом, это огромный конкурентный рынок, это большая конкуренция между международными и украинскими товарами, поэтому цена будет формироваться в соответствии с этой конкуренцией. На что-то она увеличится, на что-то не увеличится, а где-то украинский покупатель переключится на украинского производителя - добавляет Гетман.

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Пополнение бюджета

В сопроводительных к законопроектам документах указывается, что их принятие позволит дополнительно привлечь в Государственный бюджет Украины налоговые поступления в размере около 10 млрд гривен в расчете на год.

В то же время Гетман отметил, что эти 10 млрд гривен — не за год, а за полгода 2027 года.

В совокупности суммарный эффект мы рассчитывали за полный год, например, за 2028 год — это дополнительные 20 млрд гривен в бюджет, а все средства из бюджета сейчас идут на войну, на нашу оборону. Поэтому за 2027 год за полгода — это действительно будет около 10 млрд, а за 2028 год и далее, за последующие годы, — это уже будет 20 млрд гривен. Даже если произойдет определенное снижение, как говорят критики покупок на международных маркетплейсах, то сам спрос на такие недорогие товары никуда не исчезнет. Даже если часть НДС будет меньше — часть НДС с международных товаров, импортного НДС, — потребители переключатся на украинские товары, и больше товаров будет облагаться украинским НДС. Поэтому в итоге это все равно около 20 млрд гривен ежегодно в бюджет - добавляет эксперт.

"Таможня и почтовые операторы не готовы к нововведениям"

Во время рассмотрения указанных законопроектов народные депутаты указывали, что Государственная таможенная служба и почтовые операторы не готовы к нововведениям.

По словам Гетмана, это классическая манипуляция, чтобы сорвать законопроект.

В сентябре и октябре таможня неоднократно отмечала, что уже сейчас готова, и, кроме того, у нее есть полгода, чтобы доработать определенные нюансы. Поэтому никаких проблем на таможне не будет, таможня готова, и почтовые операторы также готовы - резюмировал эксперт.

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