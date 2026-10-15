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Скасування пільг на посилки до 150 євро - коли варто очікувати збільшення цін на товари на маркетплейсах

Київ • УНН

 • 10088 перегляди

Рада скасувала пільгу на ПДВ для посилок до 150 євро з іноземних маркетплейсів. Нові правила мають залучити до 20 млрд грн щороку.

Скасування пільг на посилки до 150 євро - коли варто очікувати збільшення цін на товари на маркетплейсах
Фото ілюстративне

Українці більше не зможуть купувати товари на іноземних маркетплейсах без сплати ПДВ. Верховна Рада ухвалила рішення про скасування пільг на посилки вартістю до 150 євро. Запровадження податку заплановане на літо 2027 року. У коментарі УНН координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт ГО "CASE-Україна" Олег Гетман розповів, як це вплине на вартість товарів з-за кордону та чи стимулюватиме вітчизняного виробника. 

Деталі 

Сьогодні, 15 жовтня, Верховна Рада ухвалила два законопроєкти, які скасовують пільги на посилки вартістю до 150 євро через іноземні маркетплейси. Перший законопроєкт №15460 вносить зміни до Митного кодексу України. Він оновлює правила оподаткування імпортних посилок і скасовує пільгу з ПДВ для відправлень вартістю до 150 євро. Водночас некомерційні посилки вартістю до 45 євро не оподатковуватимуться.

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Другий законопроєкт №16051-1 вносить зміни до Податкового кодексу України та пропонує запровадити ПДВ на товари, придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їх вартості. Для онлайн-покупок вартістю до 150 євро ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа.  

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Зараз міжнародні відправлення вартістю до 150 євро не оподатковують імпортним ПДВ та ввізним митом. За запропонованими правилами сам ліміт залишиться, але його дія зміниться: товари до 150 євро звільнять лише від мита. Таким чином, ПДВ за базовою ставкою 20% нараховуватимуть уже з першого євро вартості товару.

Для відправлень дорожче 150 євро зміниться база для розрахунку мита. Його нараховуватимуть за ставкою 10% від усієї фактурної вартості посилки, а не лише від суми, яка перевищує 150 євро. 

Чи зростуть ціни на товари через маркетплейси

У коментарі УНН Олег Гетман зазначив, що по-перше, запуск нового регулювання відбудеться після підписання законопроєктів Президентом і розпочне діяти аж в липні 2027 року, тому найближчі вісім місяців взагалі нічого не відбудеться.

Після того, як буде запроваджено це регулювання і китайські маркетплейси до ціни товару додадуть ПДВ. Це буде різна ситуація по різних товарах і по різних галузях. Там, де, наприклад, є українські аналоги, а вони є у 80% випадках, бо найбільше замовляють цими міжнародними посилками - одяг, аксесуари, косметика, товари для дому, взуття. В принципі в українського споживача з'явиться нормальний український аналог, і вони зможуть купувати товари навіть по нижчих цінах в українських виробників 

- сказав Гетман. 

Він зазначив, що ті товари, які і далі будуть купуватись на китайських маркетплейсах, то вони можуть подорожчати, деякі товари, які будуть мати дуже серйозну конкуренцію з українськими товарами, вони залишаться без змін.

Тож це величезний конкурентний ринок, це велика конкуренція з міжнародними товарами і українськими товарами, тож відповідно до цієї конкуренції буде формуватись ціна. На щось збільшиться, на щось не збільшиться, десь український покупець переключиться на українського виробника 

- додає Гетман. 

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Поповнення бюджету

У супроводжуючих до законопроєктів документах вказується, що їхнє ухвалення дозволить додатково залучити до Державного бюджету України податкові надходження в сумі близько 10 млрд гривень в розрахунку на рік. 

Водночас Гетман зазначив, що ці 10 млрд гривень - це не на рік, а це за півроку 2027 року. 

Разом сукупний ефект ми рахували на повний рік, наприклад, за 2028 рік - це додаткові 20 млрд гривень до бюджету, а всі кошти з бюджету зараз йдуть на війну, на нашу оборону. Тож за 2027 рік за півроку - це дійсно буде близько 10 млрд, і за 2028 і далі за наступні роки - це буде вже 20 млрд гривень. Навіть, якщо буде певне зниження, як кажуть критики саме покупок на міжнародних маркетплейсах, то цей же ж попит на такі товари низької ціни, він нікуди не зникне. Якщо навіть частина ПДВ буде менша, частина ПДВ з міжнародних товарів з імпортного цього ПДВ, то споживачі переключаться на український товар, і більше товарів надійде з українського ПДВ. Тож все одно у підсумку це близько 20 млрд гривень щороку до бюджету 

- додає експерт. 

"Митниця та поштові оператори не готові до нововведень" 

Під час розгляду вказаних законопроєктів, народні депутати вказували, що Державна митна служба та поштові оператори не готові до нововведень. 

За словами Гетмана, це класична маніпуляція, щоб збити законопроєкт. 

У вересні, і у жовтні митниця неодноразово зазначала, що вона і зараз готова, і, крім того, в неї є півроку, щоб допрацювати певні нюанси. Тож ніяких проблем на митниці не буде, митниця готова, і поштові оператори також готові 

- резюмував експерт. 

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Павло Башинський

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