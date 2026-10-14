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Рада одобрила два решения для разблокирования €4 млрд от ЕС - на очереди налог на посылки до 150 евро

Киев • УНН

 • 19184 просмотра

Парламент обновил систему оценки имущества и создал группу для отбора членов Счётной палаты. Эти решения необходимы для получения кредита ЕС.

Рада одобрила два решения для разблокирования €4 млрд от ЕС - на очереди налог на посылки до 150 евро

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об обновлении системы оценки имущества в Украине, а также разблокировала конкурс в Счетную палату. Документы являются одними из четырех решений, необходимых для разблокирования макрофинансовой помощи ЕС по программе Ukraine Support Loan. На очереди еще два законопроекта — о налогообложении посылок, которые должны рассмотреть в четверг, 15 октября, пишет УНН

Детали 

Законопроект №13435 "Об оценке имущества" во втором чтении и в целом приняли голосами 271 народного депутата. 

Документ регулирует общественные отношения, возникающие в процессе осуществления оценки имущества, рецензирования отчетов об оценке имущества, профессиональной подготовки и повышения квалификации оценщиков, регулирования и профессионального самоуправления в сфере оценки имущества, а также устанавливает правила определения размера имущественного ущерба, в том числе ущерба, причиненного повреждением, уничтожением или утратой имущества либо другими нарушениями в отношении такого имущества вследствие военного конфликта. 

Оценку имущества будет осуществлять единая профессиональная организация оценщиков, которая займется обучением специалистов, контролем качества и защитой их интересов с целью формирования профессионального суждения о стоимости имущества (определения стоимости) или расчета стоимости имущества. 

Видами стоимости имущества, определяемыми путем осуществления оценки имущества, являются: 

  • рыночная стоимость;
    • справедливая стоимость;
      • инвестиционная стоимость;
        • другие виды стоимости, предусмотренные международными стандартами оценки, другими нормативно-правовыми актами в сфере оценки имущества. 

          "Имущественный ущерб, причиненный повреждением, уничтожением или утратой имущества либо другими нарушениями в отношении имущества, в том числе вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военным конфликтом, а также размер расходов на восстановление имущества определяются путем осуществления независимой оценки имущества, а в случаях, установленных законодательством Украины, — стандартизированной оценки имущества", — говорится в документе. 

          Как рассказала глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, вместо жесткого государственного контроля и бюрократических процедур законопроект усиливает роль профессионального самоуправления. Больше полномочий и ответственности получат сами оценщики и их профессиональные объединения.

          Шуляк добавила, что для обычных граждан и бизнеса оценка квартиры, дома или предприятия станет более объективной и понятной. Результаты работы украинских оценщиков начнут признавать международные инвесторы и иностранные банки.

          Связь с требованиями ЕС

          Указанный законопроект входит в перечень условий программы EU MFA (European Union Macro-Financial Assistance) — макрофинансовой помощи от Европейского Союза, а также является одним из структурных маяков программы Международного валютного фонда. 

          Отметим, что согласно кредитному соглашению и меморандуму с Европейским Союзом для привлечения кредита в размере 90 миллиардов евро Украина должна выполнить несколько условий, среди которых: 

          • принятие Радой законодательства, устанавливающего систему оценки имущества и определяющего институциональные роли и обязанности в сфере оценки имущества;
            • утверждение Радой назначения трех отсутствующих экспертов в состав комиссии по отбору членов правления Счетной палаты Украины;
              • принятие Радой закона об отмене освобождения от налогообложения международных посылок, за исключением товаров, предназначенных для целей безопасности и обороны;
                • принятие Радой законодательных изменений по введению налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы.

                  Рада ратифицировала привлечение 90 миллиардов евро кредита от ЕС28.05.26, 11:15 • 20299 просмотров

                  Что еще одобрил парламент

                  На заседании в среду, 14 октября, Рада приняла постановление об образовании совещательной группы экспертов для осуществления предварительного отбора кандидатов на должности членов Счетной палаты.

                  В нее вошли три представителя международных и иностранных организаций, кандидатуры которых ранее были утверждены распоряжением Кабмина, в частности: 

                  • Ли Саммерфилд — директор департамента Национального аудиторского офиса Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (NAO);
                    • Игорс Лудборжс — бывший член и декан Европейской счётной палаты (ECA);
                      • Паскаль Мунье — почётный магистрат Cour des comptes (Счётной палаты, высшего контрольного органа Французской Республики). 

                        Также в консультативную группу вошли трое представителей от Украины, набравшие наибольшее количество голосов:

                        • Николай Марченко (первый заместитель руководителя секретариата депутатской фракции политической партии «Слуга народа») — 265;
                          • Глеб Вышлинский (исполнительный директор общественной организации «Центр экономической стратегии») — 204;
                            • Мирослава Масляк (старший преподаватель Харьковского национального экономического университета) — 202.

                              Как сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Подласа, создание консультативной группы экспертов является условием Ukraine Support Loan (макрофинансовой части) от ЕС со сроком исполнения в августе 2026 года, а назначение полного состава Счётной палаты из предварительно отобранных группой экспертов кандидатов — структурным маяком программы сотрудничества с МВФ, который должен быть выполнен до декабря 2026 года. Средства этих программ направляются на финансирование дефицита государственного бюджета и поступают траншами при условии выполнения принятых обязательств.

                              После создания группы в течение недели с момента голосования в Раде начнётся приём документов от кандидатов, который продлится 30 дней. Затем консультативная группа экспертов проведёт тестирование и собеседования и порекомендует парламенту не менее двух кандидатов на каждую должность. Окончательное решение — за Верховной Радой: она назначит новых членов Счётной палаты из числа рекомендованных. 

                              Членом Счётной палаты может стать гражданин Украины в возрасте от 30 лет, владеющий украинским и английским или французским языками, имеющий как минимум степень магистра, общий стаж работы от семи лет и не менее пяти лет стажа в сфере государственного контроля (аудита), экономики, финансов или права, а также безупречную деловую репутацию.

                              Сегодня также в повестке дня парламента стояли два законопроекта об отмене льгот для посылок стоимостью до 150 евро, однако финальное голосование было решено перенести на четверг. 

                              "Мы сейчас будем заслушивать поправки к законопроектам о посылках. Сегодня будут поправки на учёт, а на подтверждение, кроме одной, — завтра, и результативное голосование будет завтра (15 октября — ред.)", — сказал во время заседания первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. 

                              Стоит отметить, что во вторник, 1 сентября, Верховная Рада в очередной раз провалила голосование за законопроекты, отменяющие налоговую льготу для посылок стоимостью до 150 евро. Речь идёт о двух законопроектах — №15460 и №15112-д. 

                              Рада вновь провалила налог на посылки стоимостью до €15001.09.26, 13:40 • 4783 просмотра

                              7 сентября Кабинет министров одобрил и подал в Верховную Раду два связанных законопроекта о налогообложении мелких почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро, заказанных через маркетплейсы. Документы предусматривают отмену налоговой льготы для посылок стоимостью до 150 евро.  

                              Законопроект №15460 вносит изменения в Таможенный кодекс Украины (регулирует таможенные процедуры, правила оформления на границе и порог в 150 евро для ввозной пошлины). 

                              В соответствии с законопроектом предусматривается введение НДС на импортируемые товары, приобретённые через маркетплейсы, начиная с 0 евро. 

                              Сейчас международные отправления стоимостью до 150 евро не облагаются импортным НДС и ввозной пошлиной. Согласно предложенным правилам сам лимит сохранится, но его действие изменится: товары стоимостью до 150 евро будут освобождаться только от пошлины. Таким образом, НДС по базовой ставке 20% будет начисляться уже с первого евро стоимости товара.

                              Для отправлений дороже 150 евро изменится база для расчёта пошлины. Она будет начисляться по ставке 10% от всей фактурной стоимости посылки, а не только от суммы, превышающей 150 евро. 

                              В то же время частные бесплатные подарки стоимостью до 45 евро, как предполагалось, и впредь не будут облагаться налогом. Новые правила не будут распространяться на дистанционную продажу алкоголя и табака.

                              Правительственный законопроект №16051, вносящий изменения в Налоговый кодекс Украины, устанавливает правила начисления и уплаты НДС на электронную торговлю и посылки, однако правительство прописало в нем приведение норм о публичных деятелях (РЕР) в соответствие с согласованной с ЕС редакцией.

                              К слову, 9 июня Верховная рада в целом приняла законопроект (№15111-д) о налогообложении цифровых платформ. 11 июня его подписал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, а 12 июня он был направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому, и с тех пор документ "завис" у Главы государства. 

                              Дело в том, что во втором чтении в документ была внесена норма, предусматривающая изменения в систему финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP). Ее в проект включил профильный комитет, а впоследствии поддержал сессионный зал.

                              К PEP относятся действующие и бывшие высокопоставленные должностные лица: от народных депутатов, министров и президента до руководителей правоохранительных органов, членов правления НБУ и послов. 

                              Законопроект №16051 предусматривает исключение руководителей структурных подразделений центрального аппарата Национального банка Украины и работников, ответственных за проведение финансового мониторинга банка, в уставном капитале которого более 50 процентов акций принадлежит государству, из перечня публичных деятелей. 

                              В соответствии с законодательством в отношении ПЭПов, их близких родственников и бизнес-партнеров банки и другие финансовые компании обязаны осуществлять усиленный финансовый мониторинг.

                              Статус PEP — пожизненный. При этом усиленный финансовый мониторинг действует в течение пребывания лица на высокопоставленной должности и 12 месяцев после его увольнения. Однако банки и другие финансовые учреждения могут продолжать усиленно проверять ПЭПа, если сочтут, что он остается рискованным.

                              Поправки, внесенные в законопроект, вводят наказание для банков, которые решат продолжать усиленную проверку операций PEP после 12 месяцев с момента увольнения с высокопоставленной должности.

                              По информации некоторых нардепов, именно из-за этой поправки Зеленский до сих пор не подписал указанный законопроект. 

                              Однако во время заседания 16 сентября Рада приняла альтернативный законопроект — №16051-1, который отменяет нормы о РЕР и устанавливает, что налоги с посылок будут зачисляться в специальный фонд Государственного бюджета Украины и направляться на обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины. 

                              Рада поддержала отмену льгот на посылки стоимостью до 150 евро16.09.26, 13:02 • 13158 просмотров

                              Но уже ко второму чтению в законопроект №16051-1 также включили поправки, касающиеся PEP, которые должны разблокировать подписание закона №15111-д о налогообложении доходов от цифровых платформ.

                              Павел Башинский

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