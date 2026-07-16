В Закарпатье раскрыли попытку контрабанды брендовых парфюмов на сумму более 500 000 гривен
Киев • УНН
На таможенном посту «Астей» обнаружили незадекларированную парфюмерию мировых брендов весом 52 кг. Стоимость товара превышает 500 тысяч гривен.
На таможенном посту "Астей" Закарпатской таможни обнаружили контрабанду элитной парфюмерии. Ориентировочная стоимость изъятого товара превышает 500 тысяч гривен. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.
Детали
На таможенном посту "Астей" Закарпатской таможни, что на украинско-венгерской границе, таможенники обнаружили незадекларированную партию парфюмерной продукции иностранного производства. По предварительным данным, ориентировочная стоимость товара достигала более 500 тысяч гривен.
Грузовой автомобиль следовал в Украину с консолидированным грузом. Для прохождения таможенного контроля водитель подал товаросопроводительные документы, согласно которым в транспортном средстве перемещались исключительно одежда и аксессуары к ней
Однако во время проведения полного таможенного досмотра с выгрузкой товара, таможенники обнаружили незадекларированную партию парфюмерной продукции. Ее вес составил 52 килограмма.
Среди обнаруженных товаров - почти 170 упаковок туалетной и парфюмированной воды известных мировых брендов, в частности "Gucci", "Hermès", "Marc-Аntoine BARROIS", "Yves Saint Laurent", "Giorgio Armani" и другие. В отношении водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины
На данный момент, духи изъяты до принятия решения по делу и применения предусмотренных законодательством санкций.
Напомним
По данным Государственной таможенной службы Украины, уровень нелегальной торговли сигаретами вырос до 19,8% в апреле 2026 года. Доля контрабандной продукции уменьшилась вдвое – до 0,8%.