Дефицит торговли вырос наполовину — кому и что продавала и покупала Украина
Киев • УНН
В январе—октябре 2026 года Украина импортировала товаров на $84,2 млрд, а экспортировала на $32,4 млрд. Дефицит вырос на 49,7%.
Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе—октябре 2026 года составил 51,8 млрд долл., что на 49,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.
Детали
За десять месяцев 2026 года товарооборот Украины составил почти 116,6 млрд долл.
«В течение января—октября 2026 года в Украину импортировали товаров на сумму почти 84,2 млрд долл., а экспортировали — более чем на 32,4 млрд долл.», — сообщили в Государственной таможенной службе.
Таким образом, дефицит в этом году достиг 51,8 млрд долл., тогда как за 10 месяцев годом ранее он составлял 34,6 млрд долл.
При этом облагаемый налогами импорт в январе—октябре этого года достигал 58,3 млрд долл., что составляет 69% общего объема импортированных товаров.
Страны, из которых в Украину импортировали больше всего товаров:
- Китай — более 25,6 млрд долл.;
- Польша — более 7,9 млрд долл.;
- Германия — почти 5,5 млрд долл.
Больше всего из Украины экспортировали в:
- Польшу — почти на 4,1 млрд долл.;
- Германию — почти на 2,4 млрд долл.;
- Турцию — более чем на 2,3 млрд долл.
В общем объеме товаров, ввезенных в январе—октябре 2026 года, почти 74% составляли следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — более 38,9 млрд долл.;
- топливно-энергетические товары — более 12,1 млрд долл.;
- продукция химической промышленности — почти 10,9 млрд долл.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — почти 18,6 млрд долл.;
- металлы и изделия из них — почти 3,1 млрд долл.;
- машины, оборудование и транспорт — почти 3,0 млрд долл.
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