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Дефіцит торгівлі зріс на половину - кому і що продавала та купувала Україна

Київ • УНН

 • 1740 перегляди

У січні-жовтні 2026 року Україна імпортувала товарів на $84,2 млрд, а експортувала на $32,4 млрд. Дефіцит зріс на 49,7%.

Дефіцит торгівлі зріс на половину - кому і що продавала та купувала Україна

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-жовтні 2026 року становив 51,8 млрд дол., що на 49,7% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це УНН пише з посиланням на дані Держмитслужби.

Деталі

За десять місяців 2026 року товарообіг України становив майже $116,6 млрд.

"Протягом січня-жовтня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму майже $84,2 млрд, а експортували – на понад $32,4 млрд", - повідомили в Держмитслужбі.

Таким чином, дефіцит цього року сягнув 51,8 млрд дол., тоді як за 10 місяців роком раніше він становив 34,6 млрд дол.

При цьому оподаткований імпорт у січні-жовтні цього року сягав $58,3 млрд, що становить 69% загальних обсягів імпортованих товарів.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

  • Китай - понад $25,6 млрд;
    • Польща - понад $7,9 млрд;
      • Німеччина - майже $5,5 млрд.

        Експортували з України найбільше до:

        • Польщі - на майже $4,1 млрд;
          • Німеччини - на майже $2,4 млрд;
            • Туреччини - на понад $2,3 млрд.

              У загальних обсягах ввезених у січні-жовтні 2026 року товарів майже 74% становили такі категорії товарів:

              • машини, устаткування та транспорт - понад $38,9 млрд;
                • паливно-енергетичні - понад $12,1 млрд;
                  • продукція хімічної промисловості - майже $10,9 млрд.

                    До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

                    • продовольчі товари - майже $18,6 млрд;
                      • метали та вироби з них - майже $3,1 млрд;
                        • машини, устаткування та транспорт - майже $3,0 млрд.

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                          Юлія Шрамко

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