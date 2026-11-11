Дефіцит торгівлі зріс на половину - кому і що продавала та купувала Україна
Київ • УНН
У січні-жовтні 2026 року Україна імпортувала товарів на $84,2 млрд, а експортувала на $32,4 млрд. Дефіцит зріс на 49,7%.
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-жовтні 2026 року становив 51,8 млрд дол., що на 49,7% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це УНН пише з посиланням на дані Держмитслужби.
Деталі
За десять місяців 2026 року товарообіг України становив майже $116,6 млрд.
"Протягом січня-жовтня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму майже $84,2 млрд, а експортували – на понад $32,4 млрд", - повідомили в Держмитслужбі.
Таким чином, дефіцит цього року сягнув 51,8 млрд дол., тоді як за 10 місяців роком раніше він становив 34,6 млрд дол.
При цьому оподаткований імпорт у січні-жовтні цього року сягав $58,3 млрд, що становить 69% загальних обсягів імпортованих товарів.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
- Китай - понад $25,6 млрд;
- Польща - понад $7,9 млрд;
- Німеччина - майже $5,5 млрд.
Експортували з України найбільше до:
- Польщі - на майже $4,1 млрд;
- Німеччини - на майже $2,4 млрд;
- Туреччини - на понад $2,3 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-жовтні 2026 року товарів майже 74% становили такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт - понад $38,9 млрд;
- паливно-енергетичні - понад $12,1 млрд;
- продукція хімічної промисловості - майже $10,9 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари - майже $18,6 млрд;
- метали та вироби з них - майже $3,1 млрд;
- машини, устаткування та транспорт - майже $3,0 млрд.
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