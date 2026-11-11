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Інфляція зросла до 11% - найбільше подешевшали яйця, подорожчала комуналка і пальне

Київ • УНН

 • 10324 перегляди

У жовтні споживча інфляція в Україні сягнула 11% у річному вимірі. Найбільше подорожчали овочі, пальне, транспорт і послуги освіти.

Інфляція зросла до 11% - найбільше подешевшали яйця, подорожчала комуналка і пальне

Споживча інфляція в Україні пришвидшилася до 11% у жовтні у річному вимірі із 10% у вересні. Про це УНН пише з посиланням на дані Держстатистики.

Деталі

Інфляція на споживчому ринку в жовтні 2026 року становила 1,8% порівняно із вереснем та 11,0% – із жовтнем 2025 року. Базова інфляція – відповідно 1,4% (до вересня 2026 року) та 9,7% (до жовтня 2025 року).

Ціни на продукти і товари

На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,0%, зрісши у річному вимірі - на 9,3%.

Найбільше за місяць (на 10,2%) подорожчали овочі. На 5,5-1,2% зросли ціни на продукти переробки зернових, цукор, рис, сало, кисломолочну продукцію, молоко, сири, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, м’ясо птиці, безалкогольні напої, хліб, масло. Водночас на 4,6% подешевшали яйця, на 0,3% - свинина.

Вартість послуг

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у жовтні на 1,3%, як зазначається, відбулося в основному через підвищення тарифів на водопостачання на 10,1%, каналізацію – на 8,8%. За рік - здорожчання на 7,4%.

Ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 1,7% за місяць, як вказано, насамперед за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 2,0% та фармацевтичну продукцію – на 1,7%. За рік - здорожчання на 5,2%.

В освіті послуги у жовтні подорожчали на 0,3%, за рік - на 19,8%.

Відбулося подорожчання палива та мастил у жовтні на 5,3% і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,0%. За рік здорожчання на транспорті - 30,1%, на пальне і мастила зокрема - 53,9%.

У сфері зв’язку ціни за місяць зросли на 1,8%, що пов’язано з підвищенням тарифів на мобільний зв’язок на 2,3%. За рік - здорожчання на 16,1%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

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Юлія Шрамко

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