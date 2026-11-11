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Инфляция выросла до 11% - сильнее всего подешевели яйца, подорожали коммунальные услуги и топливо

Киев • УНН

 • 8402 просмотра

В октябре потребительская инфляция в Украине достигла 11% в годовом измерении. Сильнее всего подорожали овощи, топливо, транспорт и образовательные услуги.

Инфляция выросла до 11% - сильнее всего подешевели яйца, подорожали коммунальные услуги и топливо

Потребительская инфляция в Украине ускорилась до 11% в октябре в годовом измерении с 10% в сентябре. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Госстата.

Детали

Инфляция на потребительском рынке в октябре 2026 года составила 1,8% по сравнению с сентябрём и 11,0% — с октябрём 2025 года. Базовая инфляция — соответственно 1,4% (к сентябрю 2026 года) и 9,7% (к октябрю 2025 года).

Цены на продукты и товары

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,0%, увеличившись в годовом измерении на 9,3%.

Больше всего за месяц (на 10,2%) подорожали овощи. На 5,5–1,2% выросли цены на продукты переработки зерновых, сахар, рис, сало, кисломолочную продукцию, молоко, сыры, рыбу и рыбные продукты, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, хлеб, масло. В то же время на 4,6% подешевели яйца, на 0,3% — свинина.

Стоимость услуг

Рост цен (тарифов) на жильё, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в октябре на 1,3%, как отмечается, произошёл в основном из-за повышения тарифов на водоснабжение на 10,1%, канализацию — на 8,8%. За год — подорожание на 7,4%.

Цены в сфере здравоохранения выросли на 1,7% за месяц, как указано, прежде всего за счёт повышения цен на амбулаторные услуги на 2,0% и фармацевтическую продукцию — на 1,7%. За год — подорожание на 5,2%.

В сфере образования услуги в октябре подорожали на 0,3%, за год — на 19,8%.

Произошло подорожание топлива и смазочных материалов в октябре на 5,3% и проезда в автомобильном пассажирском транспорте на 2,0%. За год подорожание на транспорте — 30,1%, на топливо и смазочные материалы в частности — 53,9%.

В сфере связи цены за месяц выросли на 1,8%, что связано с повышением тарифов на мобильную связь на 2,3%. За год — подорожание на 16,1%.

Данные приведены без учёта временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

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Юлия Шрамко

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