Движение автобусов через КПП "Шегини - Медика" летом ограничивать не будут - Кулеба
Киев • УНН
Украина и Польша договорились о бесперебойном движении автобусов через пункт "Шегини - Медика" летом. Ограничений не будет даже несмотря на плановые ремонтные работы.
Движение автобусов через пункт пропуска "Шегини - Медика" на украинско-польской границе этим летом будет осуществляться без ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.
Детали
По словам министра, после переговоров между Министерством развития общин и территорий Украины и Министерством внутренних дел Республики Польша при содействии Посольства Украины в Польше была достигнута договоренность.
Автобусное движение через пункт пропуска "Шегини - Медика" не будет остановлено в течение летнего сезона даже во время проведения ремонтных работ
Он добавил, что это позволит сохранить стабильное транспортное сообщение между Украиной и Польшей для пассажиров и международных перевозчиков.
Контекст
Государственная таможенная служба сообщала, что с 15 июня текущего года на пункте пропуска "Шегини - Медика" начнутся масштабные ремонтные работы автобусной полосы движения на выезд из Украины в Польшу. В связи с этим пропуск автобусов в направлении Польши будет временно прекращен.
В Гостаможслужбе призвали перевозчиков и пассажиров учесть изменения при планировании поездок и выбирать другие пункты пропуска для выезда в Польшу.
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