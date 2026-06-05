На границе с Румынией ограничат проезд в пункте пропуска "Солотвино" - что нужно знать
Киев • УНН
С 8 по 17 июня 2026 года из-за ремонта моста ограничат движение авто в пункте Солотвино. Пешеходы смогут пересекать границу с Румынией без изменений.
Украинцев предупредили о временной приостановке пропуска транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" на границе с Румынией, о чем сообщили в Гостаможслужбе в пятницу, пишет УНН.
По информации румынской стороны, в связи с проведением инфраструктурных работ на историческом мосту через реку Тиса, с 8 по 17 июня 2026 года в период с 09:00 до 16:00 будет временно приостановлено движение транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией"
В то же время в указанный период пропуск пешеходов, как отмечается, будет осуществляться в штатном режиме.
Путешественников и перевозчиков просят учесть данную информацию при планировании поездок и при необходимости выбирать альтернативные маршруты пересечения украинско-румынской границы.
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