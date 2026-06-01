В МВД объяснили, могут ли кредиты или больничный стать основанием для запрета выезда за границу

Киев • УНН

Наличие кредитов или больничного не является основанием для запрета выезда из Украины. Пограничники проверяют только документы, определенные законодательством.

Многих украинцев волнует, какие документы будут проверять у них при пересечении границы с другими государствами. В частности, люди часто переживают, не станет ли проблемой наличие кредитов или больничного. Министерство внутренних дел Украины разъяснило, на какие документы действительно обращают внимание пограничники при пересечении государственной границы, пишет УНН.

Могут ли не выпустить за границу, если есть кредиты или оформлен больничный

При пересечении границы кредитные обязательства граждан не проверяются. В частности, пограничники не интересуются наличием кредитов, рассрочек или ипотек.

Так же это касается и пребывания на больничном. Листки нетрудоспособности на границе не проверяют, поэтому само это обстоятельство не может быть основанием для отказа в выезде за границу.

Пограничники могут отказать в выезде из Украины только по основаниям, прямо определенным законодательством.

В частности, право гражданина Украины на выезд из Украины может быть временно ограничено в случаях, когда:

  • в отношении него в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством, применена мера пресечения, по условиям которой ему запрещено выезжать за границу;
    • он осужден за совершение уголовного преступления;
      • он уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на него судебным решением или решением других органов (должностных лиц), подлежащим принудительному исполнению в порядке, установленном законом;
        • он находится под административным надзором Национальной полиции;
          • на основании решения (определения) суда или постановления Государственной исполнительной службы (в частности, из-за злостной неуплаты алиментов);
            • выполняется поручение уполномоченных государственных органов Украины, если лицо находится в розыске правоохранительных органов;
              • в случае отсутствия у лица всех необходимых документов, дающих право на пересечение границы.

                Все остальные причины, не предусмотренные законом, не могут быть основанием для недопуска к выезду

                — говорится в сообщении.

                В МВД напомнили, что во время военного положения все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ в электронном или бумажном виде (в соответствии с п. 6 ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"). Этот документ будет проверять представитель Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и в пунктах пропуска через государственную границу Украины во время ее пересечения.

                Ольга Розгон

