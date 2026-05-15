В Украине разрешили выезд за границу всем женщинам независимо от должностей

$43.960.0151.440.06
ukenru
13:47 • 3454 просмотра
ОП и госдача Президента Украины - в ГУР узнали, по каким "центрам принятия решений" хочет бить рфPhoto
13:25 • 15655 просмотра
Мобилизуют ли в ВСУ людей с гипертонией и сердечными болезнями в 2026 году
Эксклюзив
09:04 • 22360 просмотра
Туристическая виза в США стала «юридическим экзаменом»: украинцев проверяют значительно жестче — юрист
15 мая, 07:48 • 30336 просмотра
Зеленский сообщил о первом этапе обмена "1000 на 1000" - дома 205 украинцев, большинство были в российском плену с 2022 годаPhoto
Эксклюзив
15 мая, 06:33 • 31405 просмотра
Почему возникает зависимость от назальных спреев и возможно ли от нее избавиться
14 мая, 21:19 • 36394 просмотра
Украинская певица LELÉKA с песней Ridnym стала финалисткой Евровидения-2026PhotoVideo
14 мая, 19:14 • 57417 просмотра
Украинцы получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости: кто и сколько
14 мая, 13:14 • 57475 просмотра
Зеленский поручил Силам обороны предложить возможные форматы ответа на российский удар
14 мая, 13:07 • 113476 просмотра
Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки
14 мая, 12:22 • 50741 просмотра
За Ермака внесли уже 14,5 млн грн из залога - средства поступили от двух лиц
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.7м/с
29%
741мм
Популярные новости
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo09:00 • 21853 просмотра
Ляшко ответил, консультировался ли Ермак по поводу его кандидатуры с астрологом09:29 • 15167 просмотра
Попытка БЭБ признать лизинг самолетов «роялти» может ударить по обороне Украины09:56 • 28550 просмотра
Почему защита врача Odrex сорвала исследование медицинских доказательств по делу о смерти Аднана Кивана?10:07 • 26353 просмотра
Домашние роды: всем ли подходят и нужен ли "план Б"Photo13:12 • 11917 просмотра
публикации
История пиццы: как простое блюдо стало кулинарным символом ИталииPhoto14:05 • 4630 просмотра
Мобилизуют ли в ВСУ людей с гипертонией и сердечными болезнями в 2026 году13:25 • 15658 просмотра
Домашние роды: всем ли подходят и нужен ли "план Б"Photo13:12 • 12114 просмотра
Почему защита врача Odrex сорвала исследование медицинских доказательств по делу о смерти Аднана Кивана?10:07 • 26559 просмотра
Попытка БЭБ признать лизинг самолетов «роялти» может ударить по обороне Украины09:56 • 28759 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Одесса
Село
Реклама
УНН Lite
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo09:00 • 22014 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 35896 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 14 мая14 мая, 03:00 • 60338 просмотра
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 83428 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 87407 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Х-101
Техника
The New York Times
Дипломатка

В Украине разрешили выезд за границу всем женщинам независимо от должностей

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Кабмин отменил ограничения на выезд за границу для всех женщин независимо от их должностей. Новые правила касаются госслужащих, судей и депутатов.

В Украине разрешили выезд за границу всем женщинам независимо от должностей

Кабинет министров отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей. Об этом заявила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах 

- сообщила Свириденко.

Добавим

Ранее правительство отменило ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновников во время военного положения.

Как сообщила премьер, работницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений.

Впрочем, изменения не касались высших должностных лиц государства, ключевых руководителей органов государственной власти и их заместителей, в частности членов Кабмина, руководства министерств и центральных органов исполнительной власти, Офиса Президента Украины, Аппарата Верховной Рады Украины, СНБО, СБУ, Национального банка, а также народных депутатов, судей Верховного Суда и Конституционного Суда Украины, прокуроров Офиса Генерального прокурора, руководителей государственных предприятий и государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины. 

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Конституционный суд Украины
Юлия Свириденко
Верховный Суд Украины
Национальный банк Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Офис Президента Украины
Служба безопасности Украины
Верховная Рада
Украина