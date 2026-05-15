В Украине разрешили выезд за границу всем женщинам независимо от должностей

Кабинет министров отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей. Об этом заявила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Ранее правительство отменило ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновников во время военного положения.

Впрочем, изменения не касались высших должностных лиц государства, ключевых руководителей органов государственной власти и их заместителей, в частности членов Кабмина, руководства министерств и центральных органов исполнительной власти, Офиса Президента Украины, Аппарата Верховной Рады Украины, СНБО, СБУ, Национального банка, а также народных депутатов, судей Верховного Суда и Конституционного Суда Украины, прокуроров Офиса Генерального прокурора, руководителей государственных предприятий и государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.