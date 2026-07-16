Доля контрабандных сигарет на нелегальном рынке Украины сократилась вдвое - таможня
Киев • УНН
По данным Гостаможни, уровень нелегальной торговли сигаретами вырос до 19,8% в апреле 2026 года. Доля контрабандной продукции уменьшилась вдвое – до 0,8%.
Доля контрабандной табачной продукции на нелегальном рынке Украины за год уменьшилась вдвое. Однако общий уровень нелегальной торговли сигаретами вырос. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.
Детали
По результатам последнего исследования компании Kantar Украина "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями", уровень нелегальной торговли сигаретами в Украине в апреле 2026 года вырос до 19,8% против 16,2% в апреле прошлого года
При этом, по имеющимся данным, произошло снижение доли контрабандной продукции до 0,8% против 1,6% в аналогичном периоде прошлого года.
Результаты работы таможенных органов в этом направлении подтверждают действенность внедряемых мер. В течение 6 месяцев 2026 года таможенными органами при попытках незаконного перемещения через границу фактически изъято почти 1,3 млн шт. сигарет, стоимость которых составляет 9,1 млн гривен
Напомним
44-летнему гражданину Молдовы сообщили о подозрении в контрабанде сигарет на сумму более 15 млн гривен. Табачные изделия обнаружили под грузом клубники в пункте пропуска "Мамалыга".