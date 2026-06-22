Комитет Рады раскритиковал отчет БЭБ: депутаты указали на манипуляции, ошибки и отсутствие результатов

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сомневается в эффективности работы Бюро экономической безопасности по итогам 2025 года. В решении по результатам заслушивания отчета директора БЭБ Александра Цивинского депутаты указали на отсутствие ключевых показателей эффективности, статистические ошибки и противоречия между данными, пишет УНН.

Аналитика без результатов

Одно из главных замечаний налогового комитета Рады касается аналитической работы БЭБ. Несмотря на то, что в отчете приведены данные о создании 1529 аналитических продуктов на сумму 141,5 млрд грн, депутаты подчеркнули, что документ не содержит информации о том, сколько уголовных производств было открыто по результатам этих исследований и к каким результатам они привели. Из-за этого оценить реальную эффективность работы аналитических подразделений невозможно.

Информация об аналитической деятельности БЭБ в отчете изложена таким образом, что не дает возможности осуществить полноценную оценку эффективности работы БЭБ по этому направлению. Приведенные результаты деятельности аналитических подразделений имеют фрагментарный характер и не охватывают весь спектр задач, возложенных на БЭБ - говорится в решении.

Кроме того, непонятно, как такая деятельность повлияла на детенизацию экономики.

В целом из Отчета не представляется возможным установить, каким образом результаты деятельности аналитических подразделений БЭБ, в частности подготовленные аналитические исследования и продукты, повлияли на процессы детенизации экономики, снижение уровня экономических правонарушений и укрепление экономической безопасности государства. Отсутствие соответствующих показателей результативности и оценки влияния не позволяет должным образом оценить эффективность этого направления деятельности БЭБ - отмечается в решении налогового комитета.

Кроме того, нардепы обратили внимание, что часть рекомендаций, которые предоставило БЭБ государственным органам, выглядит сомнительной. В качестве примера приведена рекомендация налоговой службе аннулировать свидетельства плательщиков НДС, хотя таких документов в законодательстве уже давно не существует.

Падение результативности расследований

Отдельно депутаты раскритиковали результаты досудебного расследования, которое является главной функцией Бюро экономической безопасности. Из почти 6,9 тысячи уголовных производств, которые БЭБ расследовало в 2025 году, подозрения были объявлены лишь в 12,9% случаев, а в суд передано 13,1% дел или 904 уголовных производства.

То есть, процент уголовных производств, в которых вручено подозрение, и процент уголовных производств, переданных в суд, слишком низок относительно общего количества расследованных производств - говорится в решении комитета.

В январе-апреле 2026 года показатели стали еще ниже – подозрения получили лишь 8,1% фигурантов, а в суд передано 8% дел.

Такие данные крайне интересны, ведь наталкивают на мысль о том, что правоохранительный орган злоупотребляет своими возможностями, а уголовные дела открываются не с целью расследования преступлений и привлечения виновных к ответственности, а с целью давления на бизнес. Ведь как иначе можно объяснить, что из почти 7 тысяч уголовных дел в суд передано меньше тысячи?

Ошибки и манипуляции в отчете

Серьезные претензии у нардепов возникли и к освещению борьбы с нелегальными автозаправочными станциями. После проверки данных БЭБ помощниками председателя Комитета Данила Гетманцева выяснилось, что часть АЗС, которые бюро считало закрытыми или демонтированными, возобновили работу. В частности, такие случаи зафиксированы в Одесской, Львовской, Полтавской и Черновицкой областях.

Кроме того, Комитет выявил ошибки в самом отчете. В частности, БЭБ выдало общий объем выручки от продажи топлива за прирост показателя, завысив его более чем в шесть раз. Также некорректно были указаны единицы измерения объемов реализации топлива.

Кроме того, некорректной в отчете БЭБ была и информация о нелегальном рынке сигарет. В отчете Бюро использовало среднегодовой показатель теневого рынка за 2025 год, что создает впечатление о его сокращении. В то же время в налоговом комитете обратили внимание, что в конце года доля нелегального рынка уже выросла до 17,8% против 12,6% в 2024 году.

Потери бюджета от нелегального рынка в начале 2026 года оцениваются уже в 28,1 млрд грн в год, увеличились на 1,6 млрд грн. Каждая шестая пачка на рынке табака остается нелегальной - говорится в решении.

Таким подходом БЭБ пыталось создать манипулятивное впечатление о положительной динамике, хотя в течение 2025 года значительная часть достижений предыдущего года была утрачена.

Подобные претензии депутаты высказали и относительно рынка ликеро-водочной продукции. Комитет подчеркнул, что БЭБ оперирует преимущественно показателями роста выручки через РРО, но не анализирует производство и налоговые поступления от производителей. При этом уровень уплаты НДС в отрасли продолжает снижаться. Это, по мнению депутатов, свидетельствует об остановке процессов детенизации.

Отсутствие стратегического видения

Комитет пришел к выводу, что документ в основном состоит из описания отдельных мероприятий и кейсов вместо системной оценки деятельности органа. Депутаты констатировали негативную динамику по ряду ключевых направлений работы БЭБ, в частности касательно аналитической деятельности, результативности расследований и возмещения убытков государству.

В решении также отмечается, что в БЭБ отсутствует стратегический подход к организации работы, четкое планирование и системное видение приоритетов. По мнению Комитета, бюро не продемонстрировало комплексной и риск-ориентированной работы по противодействию теневой экономике, а реформа органа до сих пор не завершена.

По результатам обсуждения во время заседания Комитета народные депутаты Украины – члены Комитета пришли к выводу о необходимости усиления и активизации деятельности ГНС, БЭБ и Гостаможслужбы в сфере противодействия теневым процессам в экономике. По мнению народных депутатов Украины – членов Комитета, повышение эффективности работы указанных органов будет способствовать обеспечению равных и справедливых условий ведения хозяйственной деятельности для всех участников рынка, уменьшению масштабов теневой экономики, а также увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты - указано в документе.

По результатам рассмотрения отчет БЭБ был лишь "принят к сведению", а самому бюро, ГНС и Гостаможслужбе Комитет предоставил масштабный перечень рекомендаций по исправлению выявленных недостатков и усилению работы по детенизации экономики.

Напомним

Народные депутаты, опрошенные УНН, заявили о необходимости аудита уголовных производств, которые расследует БЭБ на предмет их заказного характера. Они также указывают на необходимость перезагрузки и очищения правоохранительного органа.

Показательным кейсом для проверки законности уголовных производств, которые расследует Бюро экономической безопасности, может стать ряд уголовных производств против авиаперевозчиков. Как сообщал УНН, БЭБ расследует ряд дел в отношении как минимум пяти украинских авиакомпаний, среди которых МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", "Н3ОПЕРЕЙШИНС" и "Скайлайн". Эти авиаперевозчики берут воздушные суда в лизинг за рубежом у компаний-нерезидентов Украины. В Бюро убеждены, что авиакомпании должны были бы платить в Украине роялти, то есть сбор, взимаемый за пользование интеллектуальной собственностью. При этом полностью игнорируется тот факт, что транспорт не является интеллектуальной собственностью, а между Украиной и рядом стран действуют Конвенции об избежании двойного налогообложения. В соответствии с этими соглашениями, украинские компании платят налоги именно за лизинг и в тех странах, резидентами которых являются компании-лизингодатели.

Именно на этой, не подкрепленной законодательством, правовой конструкции базируются уголовные производства за уклонение от уплаты налогов. Однако проблема заключается в том, что такая позиция противоречит как международной практике, так и судебным решениям, которые уже сформировались в Украине.

Украинские суды уже неоднократно рассматривали аналогичные споры по аренде и лизингу транспортных средств у нерезидентов и становились на сторону бизнеса, указывая, что лизинг транспорта – это не роялти.

Эту позицию разделяют и профильные юристы, налоговые эксперты и специалисты в сфере международного налогообложения, опрошенные УНН. Они подчеркивают, что международные конвенции об избежании двойного налогообложения имеют приоритет над внутренними трактовками налоговых органов, а лизинговые платежи за транспорт не могут приравниваться к роялти.

Именно поэтому уголовные производства в отношении авиакомпаний все больше напоминают не борьбу с преступлениями в экономической сфере, а попытку создать искусственный налоговый спор через механизмы уголовного преследования.