В январе-июле 2026 года Украина импортировала легковых автомобилей на $2,624 млрд. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Укравтопром», передает УНН.

Импорт легковых автомобилей в Украину сократился на 17%. По данным Государственной таможенной службы Украины, в январе – июле 2026 года в Украину импортировали легковых автомобилей на $2,624 млрд. Это на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — говорится в сообщении.

За семь месяцев 2026 года легковые автомобили составляли 4,5% от общего объема импорта товаров. За аналогичный период прошлого года их доля составляла 6,9%.

Снижение импорта в значительной степени обусловлено отменой льгот по НДС на электромобили в начале года. Более 70% импортированных легковых автомобилей — подержанные — говорится в сообщении.

Крупнейшими странами-поставщиками легковых автомобилей в январе–июле стали США, Германия и Япония. Из США в Украину импортировали автомобилей на $508,3 млн. Германия заняла второе место с показателем $416,2 млн, а из Японии ввезли автомобилей на $371,2 млн.

Напомним

С начала года в Украину ввезли более 169 тысяч легковых автомобилей, из которых 70% — подержанные. Наиболее популярными являются бензиновые автомобили, а самыми дорогими — гибриды.