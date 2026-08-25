Импорт легковых автомобилей в Украину сократился на 17%

$44.710.0552.160.09
ukenru
15:05 • 4488 просмотра
Миндич передал Мудрой наличные, чтобы внести залог за Галущенко — прокурор
12:05 • 17456 просмотра
Зеленский: Украина получила "немного" ракет для Patriot, нужно больше
Эксклюзив
11:07 • 20108 просмотра
По делу "Форрест Гамп" залоги за Мудру и Микитася до сих пор не внесены - ВАКС
Эксклюзив
25 августа, 09:51 • 21532 просмотра
CEO «дочки» Fire Point рассказал о технологии производства ракетных двигателей на заводе в Дании Photo
Эксклюзив
25 августа, 09:25 • 21822 просмотра
Вложили деньги в бренд, а можете его потерять: юрист предупредила о главной ловушке для бизнеса
25 августа, 08:33 • 20291 просмотра
Возле аэропорта Лейпцига нашли ещё один дрон и взрывчатку - СМИ
25 августа, 08:22 • 15808 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ и установок Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
25 августа, 08:07 • 32958 просмотра
Почти треть жалоб бизнеса на правоохранителей касается БЭБ - Совет бизнес-омбудсмена
25 августа, 07:38 • 16019 просмотра
CEO Fire Point рассказала о планах расширения производства за рубежом
Эксклюзив
25 августа, 07:28 • 26312 просмотра
Три года до закрытия дела: как сроки давности могут повлиять на суд по делу врачей Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3м/с
35%
749мм
Популярные новости
В Киеве в результате ночной атаки рф есть пострадавшаяPhoto25 августа, 06:24 • 6866 просмотра
В рф заявили о приземлении военного самолёта США в москве25 августа, 09:47 • 10335 просмотра
В Польше восемь мужчин избили троих украинцев, нападавший хотел прочитать "лекцию о Волыни" - СМИ10:33 • 8514 просмотра
Для успешных боевых миссий необходимо иметь экосистему, одного дрона недостаточноPhotoVideo13:15 • 12605 просмотра
Частичное лунное затмение 28 августа: где его можно будет увидеть и что известно о явлении14:06 • 9028 просмотра
публикации
Как сделать томатный сок в домашних условиях без соковыжималки15:14 • 3476 просмотра
Частичное лунное затмение 28 августа: где его можно будет увидеть и что известно о явлении14:06 • 9138 просмотра
Для успешных боевых миссий необходимо иметь экосистему, одного дрона недостаточноPhotoVideo13:15 • 12661 просмотра
Почти треть жалоб бизнеса на правоохранителей касается БЭБ - Совет бизнес-омбудсмена
Эксклюзив
25 августа, 08:07 • 32960 просмотра
Три года до закрытия дела: как сроки давности могут повлиять на суд по делу врачей Odrex
Эксклюзив
25 августа, 07:28 • 26314 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ирина Мудрая
Джон Ратклифф
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Иран
Краматорск
Реклама
УНН Lite
Криштиану Роналду после свадьбы удивил новым образом с медово-русыми волосамиPhoto25 августа, 01:05 • 50153 просмотра
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о потере «другой версии» отца из-за деменцииPhoto25 августа, 00:05 • 50686 просмотра
Вин Дизель заявил, что готов умереть за дочь Пола Уокера и об их особой связиPhoto24 августа, 01:03 • 90711 просмотра
Сандра Буллок показала редкие фотографии детей и рассказала о семейной жизниPhoto23 августа, 01:04 • 98426 просмотра
Хейли Бибер показала, как отпраздновала второй день рождения сына Джастина БибераPhoto22 августа, 23:04 • 92943 просмотра
Актуальное
Таймс
Хранитель
Нефть марки Brent
FAB-250
Фильм

Импорт легковых автомобилей в Украину сократился на 17%

Киев • УНН

 • 726 просмотра

В январе–июле 2026 года Украина импортировала легковые автомобили на $2,624 млрд — на 17% меньше, чем в прошлом году. Более 70% машин были подержанными.

Импорт легковых автомобилей в Украину сократился на 17%

В январе-июле 2026 года Украина импортировала легковых автомобилей на $2,624 млрд. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Укравтопром», передает УНН.

Импорт легковых автомобилей в Украину сократился на 17%. По данным Государственной таможенной службы Украины, в январе – июле 2026 года в Украину импортировали легковых автомобилей на $2,624 млрд. Это на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — говорится в сообщении.

За семь месяцев 2026 года легковые автомобили составляли 4,5% от общего объема импорта товаров. За аналогичный период прошлого года их доля составляла 6,9%. 

Снижение импорта в значительной степени обусловлено отменой льгот по НДС на электромобили в начале года. Более 70% импортированных легковых автомобилей — подержанные 

— говорится в сообщении.

Крупнейшими странами-поставщиками легковых автомобилей в январе–июле стали США, Германия и Япония. Из США в Украину импортировали автомобилей на $508,3 млн. Германия заняла второе место с показателем $416,2 млн, а из Японии ввезли автомобилей на $371,2 млн. 

Напомним

С начала года в Украину ввезли более 169 тысяч легковых автомобилей, из которых 70% — подержанные. Наиболее популярными являются бензиновые автомобили, а самыми дорогими — гибриды. 

Алла Киосак

ЭкономикаАвто
Государственная таможенная служба Украины
Германия
Япония
Соединённые Штаты
Украина