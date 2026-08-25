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Імпорт легкових авто в Україну скоротився на 17%

Київ • УНН

 • 82 перегляди

У січні–липні 2026 року Україна імпортувала легкових авто на $2,624 млрд — на 17% менше, ніж торік. Понад 70% машин були вживаними.

Імпорт легкових авто в Україну скоротився на 17%

У січні-липні 2026 року Україна імпортувала легкових автомобілів на $2,624 млрд. Це на 17% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.

Імпорт легкових авто в Україну скоротився на 17%. За даними Держмитслужби України, у січні – липні 2026 року в Україну імпортовано легкових авто на $2,624 млрд. Це на 17% менше відносно аналогічного періоду минулого року – йдеться у дописі.

За сім місяців 2026 року легкові автомобілі становили 4,5% від загального обсягу імпорту товарів. За аналогічний період минулого року їхня частка становила 6,9%. 

Спад імпорту значною мірою зумовлений скасуванням пільг з ПДВ на електромобілі на початку року. Понад 70% імпортованих легкових авто - вживані 

– йдеться у дописі.

Найбільшими країнами-постачальниками легкових автомобілів у січні–липні стали США, Німеччина та Японія. Із США в Україну імпортували авто на $508,3 млн. Німеччина посіла друге місце з показником $416,2 млн, а з Японії завезли автомобілів на $371,2 млн. 

Нагадаємо

З початку року в Україну ввезли понад 169 тисяч легкових автомобілів, з яких 70% - вживані. Найпопулярнішими є бензинові авто, а найдорожчими — гібриди. 

Алла Кіосак

ЕкономікаАвто
Державна митна служба України
Німеччина
Японія
Сполучені Штати Америки
Україна