$25 тысяч за отсрочку и поступление в вуз: на коррупционной схеме разоблачили чиновника Гостаможслужбы

Правоохранители задержали должностное лицо Государственной таможенной службы Украины, которого подозревают в получении 25 тысяч долларов за содействие в трудоустройстве в таможенные органы с последующим оформлением отсрочки от мобилизации и помощь с поступлением в университет. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

По данным следствия, речь идет о заместителе начальника одного из управлений, начальнике отдела Департамента по работе с персоналом Гостаможслужбы.

Детали

Должностное лицо якобы пообещало мужчине трудоустройство в таможенные органы, что должно было стать основанием для получения отсрочки от мобилизации. За такую услугу он запросил 25 тысяч долларов. В сентябре 2026 года правоохранители задокументировали получение должностным лицом 15 тысяч долларов.

Кроме того, следствие установило, что подозреваемый мог действовать в сговоре с неустановленными должностными лицами одного из профильных университетов. Он также предлагал помощь с поступлением в учреждение высшего образования. Сначала за такую услугу должностное лицо требовало 8 тысяч долларов, однако впоследствии увеличило сумму до 10 тысяч. По информации следствия, в августе 2026 года он получил эти средства для себя и других лиц.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора должностное лицо задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время мужчине избирают меру пресечения.

Напомним

В марте 2025 года топ-чиновника львовской таможни поймали на взятке в размере $23 тысяч.