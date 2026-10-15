$25 тисяч за відстрочку та вступ до вишу: на корупційній схемі викрили посадовця Держмитслужби

$44.980.1050.350.09
ukenru
17:02 • 9588 перегляди
Місяць ударів може залишити три мегаполіси України без світла, води й тепла: NYT розкрило плани росії
16:33 • 11376 перегляди
16 жовтня частину областей України чекають графіки відключення - скільки черг буде без світла
15:55 • 14197 перегляди
Зникла вода після обстрілу чи блекауту: як знайти безпечне джерело та правильно зберігати запаси
15:40 • 11789 перегляди
росія випустила по Україні майже 1000 дронів "від початку доби вчора і дотепер" - ЗеленськийVideo
15:14 • 12614 перегляди
Україна вичерпала запаси ракет до систем Patriot - ЗМІ
14:54 • 12028 перегляди
Навчання під час тривалих повітряних тривог - яке рішення ухвалив уряд і що воно змінить
14:20 • 12381 перегляди
Лагард може достроково залишити посаду голови Європейського центробанку - чим займатиметься
Ексклюзив
14:05 • 11569 перегляди
Чи можна вакцинуватися від грипу вагітним і матерям, які годують: відповідь лікаря
Ексклюзив
13:50 • 11157 перегляди
Скасування пільг на посилки до 150 євро - коли варто очікувати збільшення цін на товари на маркетплейсах
Ексклюзив
13:05 • 22321 перегляди
Цикорій: чим він корисний для травлення та кому варто вживати його обережно
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
3.3м/с
68%
756мм
Популярнi новини
Рада cхвалила ПДВ на посилки до €15015 жовтня, 08:26 • 49496 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності
Ексклюзив
15 жовтня, 08:40 • 65828 перегляди
Літак легендарної авіаторки Амелії Ергарт можуть знайти після 89 років пошуківPhoto15 жовтня, 10:11 • 38692 перегляди
Лідери ЄС збираються закликати Зеленського стримати критику Трампа - FT15 жовтня, 11:07 • 20107 перегляди
Rockstar показали фінальний трейлер GTA VI перед релізом гри Video14:07 • 7986 перегляди
Публікації
Зникла вода після обстрілу чи блекауту: як знайти безпечне джерело та правильно зберігати запаси15:55 • 14195 перегляди
Цикорій: чим він корисний для травлення та кому варто вживати його обережно
Ексклюзив
13:05 • 22319 перегляди
ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують УкраїнуPhotoVideo12:19 • 26027 перегляди
Не потрібно руйнувати те, що працює: Аерокосмічна асоціація попереджає про ризики для авіагалузі через зміни до правил бронюванняPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 10:58 • 40508 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності
Ексклюзив
15 жовтня, 08:40 • 65980 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Ярослав Железняк
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Брюссель
Іран
Реклама
УНН Lite
Rockstar показали фінальний трейлер GTA VI перед релізом гри Video14:07 • 8178 перегляди
Літак легендарної авіаторки Амелії Ергарт можуть знайти після 89 років пошуківPhoto15 жовтня, 10:11 • 38838 перегляди
Після 20 років шлюбу: розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана знову опинилося в центрі уваги15 жовтня, 03:06 • 66859 перегляди
Зірка "Людини-павука" провів весілля власної колишньої дружини – серед гостей був Ді КапріоPhoto15 жовтня, 02:06 • 63552 перегляди
Бред Пітт влаштував романтичне побачення у Парижі та здивував своїм виглядомPhoto15 жовтня, 01:07 • 61777 перегляди
Актуальне
Starlink
MIM-104 Patriot
Financial Times
The New York Times
Опалення

$25 тисяч за відстрочку та вступ до вишу: на корупційній схемі викрили посадовця Держмитслужби

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

Посадовця Держмитслужби підозрюють у вимаганні $25 тисяч за працевлаштування, відстрочку від мобілізації та вступ до університету. Його затримали.

$25 тисяч за відстрочку та вступ до вишу: на корупційній схемі викрили посадовця Держмитслужби

Правоохоронці затримали посадовця Державної митної служби України, якого підозрюють в отриманні 25 тисяч доларів за сприяння у працевлаштуванні до митниці з подальшим оформленням відстрочки від мобілізації та допомогу зі вступом до університету. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

За даними слідства, йдеться про заступника начальника одного з управлінь, начальника відділу Департаменту по роботі з персоналом Держмитслужби.

Деталі

Посадовець нібито пообіцяв чоловікові працевлаштування до митниці, що мало стати підставою для отримання відстрочки від мобілізації. За таку послугу він запросив 25 тисяч доларів. У вересні 2026 року правоохоронці задокументували отримання посадовцем 15 тисяч доларів.

Крім того, слідство встановило, що підозрюваний міг діяти у змові з невстановленими службовими особами одного з профільних університетів. Він також пропонував допомогу зі вступом до закладу вищої освіти. Спочатку за таку послугу посадовець вимагав 8 тисяч доларів, однак згодом збільшив суму до 10 тисяч. За інформацією слідства, у серпні 2026 року він отримав ці кошти для себе та інших осіб.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора посадовця затримали та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі чоловікові обирають запобіжний захід. 

Нагадаємо

У березні 2025 року топпосадовця львівської митниці спіймали на хабарі у $23 тисячі.

Олександра Василенко

Кримінал
Школа
Мобілізація
Воєнний стан
Державна митна служба України