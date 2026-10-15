$25 тисяч за відстрочку та вступ до вишу: на корупційній схемі викрили посадовця Держмитслужби

Правоохоронці затримали посадовця Державної митної служби України, якого підозрюють в отриманні 25 тисяч доларів за сприяння у працевлаштуванні до митниці з подальшим оформленням відстрочки від мобілізації та допомогу зі вступом до університету. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

За даними слідства, йдеться про заступника начальника одного з управлінь, начальника відділу Департаменту по роботі з персоналом Держмитслужби.

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Посадовець нібито пообіцяв чоловікові працевлаштування до митниці, що мало стати підставою для отримання відстрочки від мобілізації. За таку послугу він запросив 25 тисяч доларів. У вересні 2026 року правоохоронці задокументували отримання посадовцем 15 тисяч доларів.

Крім того, слідство встановило, що підозрюваний міг діяти у змові з невстановленими службовими особами одного з профільних університетів. Він також пропонував допомогу зі вступом до закладу вищої освіти. Спочатку за таку послугу посадовець вимагав 8 тисяч доларів, однак згодом збільшив суму до 10 тисяч. За інформацією слідства, у серпні 2026 року він отримав ці кошти для себе та інших осіб.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора посадовця затримали та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі чоловікові обирають запобіжний захід.

Нагадаємо

У березні 2025 року топпосадовця львівської митниці спіймали на хабарі у $23 тисячі.