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The New York Times

Артефакты VI тысячелетия до нашей эры, которые пытались вывезти в США, передали музею в Житомирской области

Киев • УНН

 • 1276 просмотра

Киевские таможенники передали музею истории Овруччины три кремнёвых нуклеуса VI тысячелетия до н. э. Артефакты обнаружили в международном почтовом отправлении из Кривого Рога в США.

Артефакты VI тысячелетия до нашей эры, которые пытались вывезти в США, передали музею в Житомирской области

Киевские таможенники передали музею истории Овруччины три кремнёвых нуклеуса — древние заготовки для изготовления каменных орудий, датированные VI тысячелетием до н. э. Артефакты обнаружили во время таможенного контроля международного почтового отправления, следовавшего из Кривого Рога в США. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Детали

Три нуклеуса — кремнёвые заготовки, из которых первобытные люди изготавливали орудия труда, киевские таможенники передали музею истории Овруччины, расположенной в Житомирской области. Артефакты имеют культурную и историческую ценность.

Эти отшлифованные камни с чёткими гранями были обнаружены во время таможенного контроля международного почтового отправления, следовавшего из Кривого Рога в США

— говорится в сообщении.

Отмечается, что в древности от них откалывали острые пластины, которые затем использовали как каменные орудия, в частности ножи.

Данные артефакты относятся к материалам археологических культур поздней преистории — периода «неолит — бронзовый век», примерно 6–2 тысячелетия до н. э.

Нуклеусы подлинные, происходят из северо-западной и западной частей Украины. Самый крупный из них имеет длину 15 см.

Передача культурных ценностей в государственную часть музейного фонда Украины осуществляется по решению Экспертно-фондового совета при Министерстве культуры Украины.

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Ольга Розгон

ОбществоКультура
Государственная таможенная служба Украины
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Украина
Кривой Рог