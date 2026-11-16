Китай обеспечивает 94% импорта электродвигателей и генераторов в Украину

Украина за январь–октябрь 2026 года увеличила импорт электродвигателей и генераторов в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $1,19 млрд. Об этом сообщает Experts со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, пишет УНН.

Детали

Крупнейшим поставщиком этой продукции остается Китай. За десять месяцев его доля в украинском импорте выросла до 94% против 86,9% годом ранее. В денежном эквиваленте это около $1,12 млрд.

В октябре Украина импортировала электродвигателей и генераторов на $113 млн. Это на 73,3% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года, но на 13,3% меньше по сравнению с сентябрем, когда импорт составлял $130,3 млн.

Одновременно вырос и экспорт этой продукции. За январь–октябрь он достиг почти $10,8 млн против $3,5 млн за десять месяцев прошлого года. Таким образом, экспорт увеличился примерно в 3,1 раза.

Основным покупателем украинских электродвигателей и генераторов стала Польша, на которую пришлось 34,8% экспорта. В прошлом году крупнейшим рынком сбыта была Германия с долей 16,4%.

Несмотря на рост экспорта, Украина остается зависимой от импортных поставок электрооборудования. За десять месяцев 2026 года импорт превысил экспорт примерно в 110 раз.

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