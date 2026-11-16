Китай забезпечує 94% імпорту електродвигунів і генераторів в Україну

Україна за січень–жовтень 2026 року збільшила імпорт електродвигунів і генераторів у 2,2 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року — до $1,19 млрд. Про це повідомляє Experts із посиланням на дані Державної митної служби, пише УНН.

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Найбільшим постачальником цієї продукції залишається Китай. За десять місяців його частка в українському імпорті зросла до 94% проти 86,9% роком раніше. У грошовому еквіваленті це близько $1,12 млрд.

У жовтні Україна імпортувала електродвигунів і генераторів на $113 млн. Це на 73,3% більше, ніж за аналогічний місяць 2025 року, але на 13,3% менше порівняно з вереснем, коли імпорт становив $130,3 млн.

Водночас зріс і експорт цієї продукції. За січень–жовтень він сягнув майже $10,8 млн проти $3,5 млн за десять місяців минулого року. Таким чином, експорт збільшився приблизно у 3,1 раза.

Основним покупцем українських електродвигунів і генераторів стала Польща, на яку припало 34,8% експорту. Минулого року найбільшим ринком збуту була Німеччина з часткою 16,4%.

Попри зростання експорту, Україна залишається залежною від імпортних постачань електротехнічного обладнання. За десять місяців 2026 року імпорт перевищив експорт приблизно у 110 разів.

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