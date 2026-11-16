Китай забезпечує 94% імпорту електродвигунів і генераторів в Україну

$45.430.0450.220.12
ukenru
12:06 • 1562 перегляди
Генерал-майор СБУ Дука у середу виступить на засіданні ТСК Верховної Ради - нардеп Гончаренко
12:04 • 1738 перегляди
ЄС ввів нові санкції проти росії щодо 113 осіб і структур - під ударом НПЗ, банки рф, тіньовий флот і не тільки
Ексклюзив
11:15 • 12774 перегляди
Звільнення жінки-військовослужбовиці: чи має значення, від якого шлюбу народжена дитина?
Ексклюзив
10:55 • 12490 перегляди
Будівництво фортифікацій: прокуратура з початку року повернула державі майже 300 млн гривень невикористаних авансових платежів
10:00 • 17995 перегляди
ЄС схвалив рекордний транш Україні майже на 8 мільярдів євро
09:17 • 16892 перегляди
Китай, рф і США відмовилися погоджувати порядок денний саміту Сі, путіна і Трампа - ЗМІ
08:20 • 20058 перегляди
У ЄС визначилися зі способом надати Україні ще €45 млрд - FT
07:00 • 21070 перегляди
В окупованому Криму фіксують удар по Кримському мосту і обмеження руху
16 листопада, 05:59 • 25286 перегляди
Ніч вибухів і пожеж у росії та на окупованих територіях – які регіони атаковано та що опинилося під ударом
16 листопада, 05:34 • 23024 перегляди
Китай офіційно підтвердив зустріч Трампа, путіна та Сі 19 листопада – стало відомо, що обговорять лідери
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
5.4м/с
59%
755мм
Популярнi новини
Джонні Депп повернувся на вершину кінопрокату вперше за 8 років – новий фільм вже зібрав $42 млн16 листопада, 03:05 • 23745 перегляди
Зорі можуть зникнути з нічного неба через космічні дата-центри – вчені попередили про загрозу16 листопада, 04:05 • 22167 перегляди
В Іспанії знайшли стародавні гробниці із золотом, сріблом та африканською слоновою кісткою16 листопада, 05:05 • 20075 перегляди
Спалах Еболи в Конго майже вийшов з-під контролю – понад 5500 загиблих за 6 місяців16 листопада, 05:52 • 16776 перегляди
У Данії злодії погрожуючи вкрали у магазині колекційні картки Pokémon на €130 00010:31 • 7960 перегляди
Публікації
Звільнення жінки-військовослужбовиці: чи має значення, від якого шлюбу народжена дитина?
Ексклюзив
11:15 • 12806 перегляди
Як захистити оселю від негативної енергії: народні прикмети, обереги та давні способи очищення будинку15 листопада, 15:00 • 60583 перегляди
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації15 листопада, 08:06 • 77226 перегляди
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14 листопада, 14:59 • 93238 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 82782 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Сі Цзіньпін
Емманюель Макрон
Марін Ле Пен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Китай
Реклама
УНН Lite
У Данії злодії погрожуючи вкрали у магазині колекційні картки Pokémon на €130 00010:31 • 9158 перегляди
Спалах Еболи в Конго майже вийшов з-під контролю – понад 5500 загиблих за 6 місяців16 листопада, 05:52 • 17383 перегляди
В Іспанії знайшли стародавні гробниці із золотом, сріблом та африканською слоновою кісткою16 листопада, 05:05 • 20649 перегляди
Зорі можуть зникнути з нічного неба через космічні дата-центри – вчені попередили про загрозу16 листопада, 04:05 • 22727 перегляди
Джонні Депп повернувся на вершину кінопрокату вперше за 8 років – новий фільм вже зібрав $42 млн16 листопада, 03:05 • 24299 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Financial Times
Bild
ФАБ-500

Китай забезпечує 94% імпорту електродвигунів і генераторів в Україну

Київ • УНН

 • 1312 перегляди

Україна збільшила імпорт електродвигунів і генераторів у 2,2 раза, до $1,19 млрд. Китай забезпечив 94% поставок, а експорт зріс у 3,1 раза.

Китай забезпечує 94% імпорту електродвигунів і генераторів в Україну

Україна за січень–жовтень 2026 року збільшила імпорт електродвигунів і генераторів у 2,2 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року — до $1,19 млрд. Про це повідомляє Experts із посиланням на дані Державної митної служби, пише УНН.

Деталі

Найбільшим постачальником цієї продукції залишається Китай. За десять місяців його частка в українському імпорті зросла до 94% проти 86,9% роком раніше. У грошовому еквіваленті це близько $1,12 млрд.

У жовтні Україна імпортувала електродвигунів і генераторів на $113 млн. Це на 73,3% більше, ніж за аналогічний місяць 2025 року, але на 13,3% менше порівняно з вереснем, коли імпорт становив $130,3 млн.

Водночас зріс і експорт цієї продукції. За січень–жовтень він сягнув майже $10,8 млн проти $3,5 млн за десять місяців минулого року. Таким чином, експорт збільшився приблизно у 3,1 раза.

Основним покупцем українських електродвигунів і генераторів стала Польща, на яку припало 34,8% експорту. Минулого року найбільшим ринком збуту була Німеччина з часткою 16,4%.

Попри зростання експорту, Україна залишається залежною від імпортних постачань електротехнічного обладнання. За десять місяців 2026 року імпорт перевищив експорт приблизно у 110 разів.

Україна та ЄС готують екстрений зимовий пакет допомоги через російські удари по енергетиці15.11.26, 23:55 • 13763 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоЕкономіка
Техніка
Електроенергія
Державна митна служба України
Німеччина
Китай
Україна
Польща