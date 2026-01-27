Трамп повышает импортные пошлины для Южной Кореи

$43.140.03
26 января, 17:23 • 9384 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 21177 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 18896 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 25197 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 23775 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 38925 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 25229 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 50031 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22647 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 41905 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 21180 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 38925 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 50031 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 43071 просмотра
Трамп повышает импортные пошлины для Южной Кореи

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин для Южной Кореи с 15 до 25% на автомобили, древесину и фармацевтическую продукцию. Это решение принято из-за того, что парламент Южной Кореи не одобрил торговое соглашение, заключенное в 2025 году.

Трамп повышает импортные пошлины для Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин для Южной Кореи с 15 до 25%. Об этом сообщает УНН.

Детали

Под новые тарифы подпадают южнокорейские автомобили, древесина, фармацевтическая продукция и любые другие взаимные торговые позиции.

Наши торговые соглашения очень важны для Америки. В каждом из этих соглашений мы быстро действовали, чтобы снизить пошлины в соответствии с заключенным соглашением. Мы, конечно же, ожидаем, что наши торговые партнеры поступят так же. Парламент Южной Кореи не выполняет свое соглашение с Соединенными Штатами. Президент Ли и я достигли отличного соглашения для обеих стран 30 июля 2025 года, и мы подтвердили эти условия во время моего пребывания в Корее 29 октября 2025 года. Почему парламент Кореи до сих пор не одобрил это?

- написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, поскольку парламент Южной Кореи не принял "наше историческое торговое соглашение, что является их правом", он повышает пошлины на южнокорейские автомобили, древесину, фармацевтическую продукцию и любые другие взаимные торговые позиции с 15% до 25%.

Напомним

Министр торговли США Говард Латник выступил с ультимативным заявлением в адрес ведущих мировых производителей полупроводников. Во время мероприятия в штате Нью-Йорк в пятницу, 16 января 2026 года, он четко дал понять, что доступ к американскому рынку для тайваньских и южнокорейских компаний будет зависеть от их готовности строить заводы внутри Соединенных Штатов.

Трамп пригрозил Канаде 100% пошлинами из-за возможной сделки с Китаем24.01.26, 21:26 • 10075 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Южная Корея
Соединённые Штаты