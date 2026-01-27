Трамп повышает импортные пошлины для Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин для Южной Кореи с 15 до 25%. Об этом сообщает УНН.

Детали

Под новые тарифы подпадают южнокорейские автомобили, древесина, фармацевтическая продукция и любые другие взаимные торговые позиции.

Наши торговые соглашения очень важны для Америки. В каждом из этих соглашений мы быстро действовали, чтобы снизить пошлины в соответствии с заключенным соглашением. Мы, конечно же, ожидаем, что наши торговые партнеры поступят так же. Парламент Южной Кореи не выполняет свое соглашение с Соединенными Штатами. Президент Ли и я достигли отличного соглашения для обеих стран 30 июля 2025 года, и мы подтвердили эти условия во время моего пребывания в Корее 29 октября 2025 года. Почему парламент Кореи до сих пор не одобрил это? - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, поскольку парламент Южной Кореи не принял "наше историческое торговое соглашение, что является их правом", он повышает пошлины на южнокорейские автомобили, древесину, фармацевтическую продукцию и любые другие взаимные торговые позиции с 15% до 25%.

Напомним

Министр торговли США Говард Латник выступил с ультимативным заявлением в адрес ведущих мировых производителей полупроводников. Во время мероприятия в штате Нью-Йорк в пятницу, 16 января 2026 года, он четко дал понять, что доступ к американскому рынку для тайваньских и южнокорейских компаний будет зависеть от их готовности строить заводы внутри Соединенных Штатов.

