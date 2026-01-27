Трамп повышает импортные пошлины для Южной Кореи
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин для Южной Кореи с 15 до 25% на автомобили, древесину и фармацевтическую продукцию. Это решение принято из-за того, что парламент Южной Кореи не одобрил торговое соглашение, заключенное в 2025 году.
Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин для Южной Кореи с 15 до 25%. Об этом сообщает УНН.
Детали
Под новые тарифы подпадают южнокорейские автомобили, древесина, фармацевтическая продукция и любые другие взаимные торговые позиции.
Наши торговые соглашения очень важны для Америки. В каждом из этих соглашений мы быстро действовали, чтобы снизить пошлины в соответствии с заключенным соглашением. Мы, конечно же, ожидаем, что наши торговые партнеры поступят так же. Парламент Южной Кореи не выполняет свое соглашение с Соединенными Штатами. Президент Ли и я достигли отличного соглашения для обеих стран 30 июля 2025 года, и мы подтвердили эти условия во время моего пребывания в Корее 29 октября 2025 года. Почему парламент Кореи до сих пор не одобрил это?
По его словам, поскольку парламент Южной Кореи не принял "наше историческое торговое соглашение, что является их правом", он повышает пошлины на южнокорейские автомобили, древесину, фармацевтическую продукцию и любые другие взаимные торговые позиции с 15% до 25%.
Напомним
Министр торговли США Говард Латник выступил с ультимативным заявлением в адрес ведущих мировых производителей полупроводников. Во время мероприятия в штате Нью-Йорк в пятницу, 16 января 2026 года, он четко дал понять, что доступ к американскому рынку для тайваньских и южнокорейских компаний будет зависеть от их готовности строить заводы внутри Соединенных Штатов.
Трамп пригрозил Канаде 100% пошлинами из-за возможной сделки с Китаем24.01.26, 21:26 • 10075 просмотров