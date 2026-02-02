Си Цзиньпин призвал сделать юань одной из основных глобальных резервных валют

$42.850.00
1 февраля, 12:49
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 20367 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 39035 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 26291 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 34381 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 27012 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 44929 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 60981 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 38963 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36227 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Популярные новости
Есть удары, нет ударов – все равно сотни домов в Киеве без отопления: Зеленский раскритиковал работу столичных властей1 февраля, 17:16 • 3802 просмотра
Киев возвращается к временным графикам с полуночи – ДТЭК1 февраля, 19:12 • 3716 просмотра
Политический скандал с шантажом: тысячи людей в Праге вышли на митинг в поддержку президента Чехии1 февраля, 19:55 • 4034 просмотра
12 человек погибли, еще 16 ранены: в Нацполиции уточнили данные после атаки рф на автобус с шахтерами1 февраля, 20:52 • 4334 просмотра
Демократы одержали победу на выборах в Сенат Техаса в "округе республиканцев"21:48 • 4398 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 60522 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 88448 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 65497 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 72274 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 73095 просмотра
УНН Lite
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 19789 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 30657 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 33188 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 35968 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 37796 просмотра
Си Цзиньпин призвал сделать юань одной из основных глобальных резервных валют

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал к достижению юанем статуса мировой резервной валюты. Пекин стремится создать "мощную валюту" для международной торговли и инвестиций.

Си Цзиньпин призвал сделать юань одной из основных глобальных резервных валют

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал к достижению китайским юанем уровня мировой резервной валюты. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Пекин уже давно стремится к интернационализации юаня, но подобные комментарии стали самым четким определением цели Си — создания «сильной валюты» и более широкого финансового фундамента, который Пекин должен будет построить для ее поддержки. По его словам, Китай должен создать «мощную валюту», которая широко используется в международной торговле, инвестициях и на валютных рынках, а также получить статус резервной валюты.

Пекин хочет, чтобы юань стал серьезной мировой валютой — не обязательно для того, чтобы за одну ночь заменить доллар, а для того, чтобы стать стратегическим противовесом, ограничивающим влияние США в развалившемся мировом финансовом порядке

— сказал эксперт по Китаю в The Asia Group Хан Шен Лин.

Издание указывает, что призыв Си отражает долгосрочную стратегию Пекина по усилению влияния в глобальной экономике, особенно на фоне признаков ослабления доллара США и смены лидерства в Федеральной резервной системе, что подталкивает другие центральные банки пересматривать свои валютные портфели и риски, связанные с долларовыми активами.

Справка

По данным МВФ, по состоянию на третий квартал 2025 года доля доллара в мировых резервах составляла около 57% по сравнению с 71% в 2000 году, а доля евро — примерно 20%.

Напомним

На днях Дональд Трамп назвал падение доллара «замечательным» результатом для американского бизнеса и экспорта. После его заявлений индекс доллара упал на 1,2%, достигнув самого низкого показателя с февраля 2022 года.

Крупнейший китайский банк начал блокировать переводы в юанях при подозрениях на связь платежа с россией - СМИ15.11.24, 13:37 • 18873 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Международный валютный фонд
Пекин
Дональд Трамп
Соединённые Штаты