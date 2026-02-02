Си Цзиньпин призвал сделать юань одной из основных глобальных резервных валют

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал к достижению китайским юанем уровня мировой резервной валюты. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Пекин уже давно стремится к интернационализации юаня, но подобные комментарии стали самым четким определением цели Си — создания «сильной валюты» и более широкого финансового фундамента, который Пекин должен будет построить для ее поддержки. По его словам, Китай должен создать «мощную валюту», которая широко используется в международной торговле, инвестициях и на валютных рынках, а также получить статус резервной валюты.

Пекин хочет, чтобы юань стал серьезной мировой валютой — не обязательно для того, чтобы за одну ночь заменить доллар, а для того, чтобы стать стратегическим противовесом, ограничивающим влияние США в развалившемся мировом финансовом порядке — сказал эксперт по Китаю в The Asia Group Хан Шен Лин.

Издание указывает, что призыв Си отражает долгосрочную стратегию Пекина по усилению влияния в глобальной экономике, особенно на фоне признаков ослабления доллара США и смены лидерства в Федеральной резервной системе, что подталкивает другие центральные банки пересматривать свои валютные портфели и риски, связанные с долларовыми активами.

Справка

По данным МВФ, по состоянию на третий квартал 2025 года доля доллара в мировых резервах составляла около 57% по сравнению с 71% в 2000 году, а доля евро — примерно 20%.

Напомним

На днях Дональд Трамп назвал падение доллара «замечательным» результатом для американского бизнеса и экспорта. После его заявлений индекс доллара упал на 1,2%, достигнув самого низкого показателя с февраля 2022 года.

Крупнейший китайский банк начал блокировать переводы в юанях при подозрениях на связь платежа с россией - СМИ