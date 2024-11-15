Крупнейший китайский банк начал блокировать переводы в юанях при подозрениях на связь платежа с россией - СМИ

Один из крупнейших банков Китая начал блокировать переводы в юанях из "дружественных" россии стран. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.

Детали

Сообщается, что один из крупнейших банков Китая Bank of China стал чаще блокировать переводы в юанях из стран, которые россия использует для закупки товаров. В пример приводится заблокированный перевод из казахстанского банка "ЦентрКредит" в китайский Chouzhou Commercial. Транзакция была заблокирована Bank of China, который выступает банком-корреспондентом для казахстанской кредитной организации. Подобные проблемы возникали при переводе в Китай средств из банков Грузии и Армении. Также отмечается, что банки блокируют крупные переводы, когда речь идет о поставках сложного оборудования или электроники, а плательщиком выступает компания из ОАЭ, Кыргызстана или Казахстана.

Напомним

Китай ужесточил экспортный контроль за продукцией, которая может быть использована в военной промышленности, и товарами двойного назначения, что привело к задержкам и увеличению расходов для российских импортеров из-за усиленных проверок и требований к лицензированию.

Китайский юань официально стал главной иностранной валютой россии, заменив доллар и евро